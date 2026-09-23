La Federazione Balestrieri Sammarinesi in trasferta a Villa di Serio (BG) per il 25° anniversario di Palazzo Carrara, sede del Comune

La Federazione Balestrieri Sammarinesi in trasferta a Villa di Serio (BG) per il 25° anniversario di Palazzo Carrara, sede del Comune.

Una due giorni all'insegna dell'amicizia e della tradizione ha visto protagonista, nei giorni 19 e 20 settembre 2026, la delegazione della Federazione Balestrieri Sammarinesi, invitata dal Sindaco di Villa di Serio (BG) in occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario dell'inaugurazione di Palazzo Dei Nobili Carrara, la sede del Municipio. La Federazione, già presente nel 2001 in occasione dell’inaugurazione ufficiale di Palazzo Carrara su invito dell’allora sindaco Mario Morotti, ha partecipato anche a questa importante ricorrenza per espressa volontà dello stesso Mario Morotti, nuovamente in carica nel 2026. Nella giornata di sabato 19 la rappresentanza sammarinese ha preso parte agli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale, animando il pomeriggio e la serata con le proprie esibizioni di sbandieratori, tamburi, trombe e i balli di corte, portando a Villa di Serio un pezzo vivo della tradizione storica e culturale del Titano. Un ruolo che la Federazione Balestrieri Sammarinesi porta avanti da settant’anni, facendosi testimone della storia e delle tradizioni della Repubblica di San Marino e contribuendo, attraverso le proprie manifestazioni e trasferte, a tramandarne e farne conoscere il patrimonio storico e culturale anche al di fuori dei confini della Repubblica. Le celebrazioni sono proseguite nella mattinata di domenica 20 settembre, quando il corteo della Federazione ha attraversato le vie del centro storico, contribuendo con colori, suoni e suggestioni a valorizzare ulteriormente la cornice del paese. La manifestazione, accolta con grande calore dalla cittadinanza e dalle autorità locali, ha rappresentato un'ulteriore occasione di scambio e di rafforzamento dei legami di amicizia tra San Marino e la comunità bergamasca, nel segno dei valori di tradizione, condivisione e reciproco rispetto che da sempre animano le trasferte della Federazione. La Federazione Balestrieri Sammarinesi desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco, a tutti gli organizzatori e all'intera comunità di Villa di Serio per la calorosa accoglienza e l'ospitalità dimostrata durante l'intera trasferta, augurandosi di poter rinnovare presto occasioni di incontro come questa.

C.s. - Federazione Balestrieri Sammarinesi

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