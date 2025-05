La Federazione Balestrieri Sammarinesi incanta l’Expo 2025 di Osaka nelle giornate dedicate alla Repubblica di San Marino Un trionfo di tradizione, identità e bellezza al San Marino National Day e al San Marino National Day 2 e 3 maggio 2025

La Federazione Balestrieri Sammarinesi è stata protagonista assoluta delle celebrazioni per il San Marino National Day e, soprattutto, per il San Marino National Day all’Expo 2025 di Osaka, tenutesi il 2 e 3 maggio scorsi. In una cornice internazionale d’eccezione, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi e del Segretario di Stato per il Turismo con delega all’Expo, Federico Pedini Amati, la Federazione ha portato in scena uno spettacolo definito da molti “incredibile ed esaltante”, capace di conquistare migliaia di spettatori provenienti da ogni parte del mondo. Con sbandieratori, tamburini, e figuranti, la Federazione ha saputo rievocare l’autenticità del patrimonio storico sammarinese, trasportando il pubblico nel cuore di una tradizione che affonda le sue radici nei secoli e che, ancora oggi, continua a parlare un linguaggio universale di bellezza, disciplina e passione. Il primo appuntamento, il 2 maggio, ha visto la Federazione esibirsi nell’Expo Hall “Shining Hat” con una raffinata performance medievale che ha rappresentato un ponte simbolico tra la storia di San Marino e la cultura giapponese, in perfetta sintonia con il tema dell’Expo. Il giorno successivo, 3 maggio, la parata storica al “Grand Ring”, accompagnata dalle musiche e dalle coreografie del gruppo, ha aperto ufficialmente il San Marino National Day, dando solennità e splendore a un momento istituzionale di altissimo rilievo. Nel pomeriggio, la nuova esibizione presso l’Expo National Day Hall ha suggellato la presenza della Federazione come ambasciatrice dell’identità culturale del Titano. I complimenti e i ringraziamenti espressi dalle cariche istituzionali presenti all’evento hanno suggellato il valore straordinario della partecipazione della Federazione. Un riconoscimento che va oltre la semplice esibizione, premiando la capacità della Federazione di onorare il nome della Repubblica con passione autentica, rigore formale e un altissimo senso istituzionale. La presenza a Osaka ha rappresentato per la Repubblica un’elevata espressione di prestigio culturale e istituzionale, offrendo un’occasione di grande visibilità su uno dei palcoscenici più significativi della scena internazionale. Attraverso la forza evocativa della rievocazione storica, è stata restituita un’immagine di San Marino colma di autenticità, coerenza e bellezza, lasciando un segno profondo per compostezza e valore simbolico. La partecipazione della Federazione Balestrieri Sammarinesi all’Expo 2025 ha così contribuito a scrivere una pagina importante nella promozione dell’identità sammarinese nel mondo, riaffermando il ruolo della tradizione quale veicolo privilegiato di dialogo, riconoscimento e orgoglio nazionale.

