La Federazione Sammarinese della Caccia informa la cittadinanza

La Federazione Sammarinese della Caccia, in ossequio a quanto previsto e disposto dall'art. 20 del Decreto Delegato 18 Ottobre 2021 n. 179 (Piano Pluriennale di Gestione Faunistico - Venatoria del Cinghiale 2021-2025), informa la cittadinanza che la caccia al cinghiale in forma collettiva (in girata) avrà inizio mercoledì 28 Ottobre 2026 e terminerà Mercoledì 27 Gennaio 2027.

Le battute di caccia al cinghiale verranno effettuate nelle giornate di mercoledì e sabato, all'interno delle zone debitamente tabellate e delimitate, così come individuate nelle planimetrie dei territori di caccia, approvate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat.

Le tabelle delimitanti le zone, riporteranno la dicitura "ATTENZIONE CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO".

Le battute di caccia inizieranno alle ore 10.00.





Comunicato stampa

Federazione Sammarinese della Caccia









