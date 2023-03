La felicità al Lions Club San Marino Undistricted

La felicità al Lions Club San Marino Undistricted.

Si è tenuta al Lions Club San Marino Undistricted una conviviale in cui l’avvocato Roberto Tiberi ha presentato il libro: “La Dea Felicità nel Diritto”. Il relatore promuove e supporta con tenacia il diritto costituzionale delle persone alla felicità. Sostiene che ciascuna persona abbia il diritto a essere felice e ogni nazione dovrebbe tutelare e promuovere questo diritto. Si parla di felicità collettiva naturalmente, non di felicità individuale che al contrario viene ricercata e raggiunta in maniera diversa da ciascuna persona. Mentre la felicità individuale è legata alla personalità di ognuno di noi, la felicità collettiva va ricercata attraverso azioni incisive e mirate dello Stato. Ogni anno viene stilata la classifica delle popolazioni più felici. E la felicità percepita, che prende anche in esame aspettativa di vita sana, PIL pro-capite, sostegno sociale in tempi di crisi, bassa corruzione e libertà di scelta, è maggiore nei Paesi del nord Europa, Finlandia, Danimarca e Islanda in testa, laddove lo stato di diritto è più efficiente, laddove le istituzioni funzionano, e laddove la sicurezza sociale ed economica è maggiormente garantita. Maggiore è in una società il diritto all’istruzione e alla salute, maggiore è la felicità della sua popolazione. Paradossalmente si può essere felici anche pagando le tasse e pagandone tante, ma pagandole tutti, come avviene proprio in quei Paesi del nord Europa.

Pagare le tasse crea felicità quando la certezza che le somme versate allo Stato rientrano sotto forma di servizi e opere pubbliche a vantaggio della collettività. La felicità inoltre non è avvertita solo attraverso il tenore di vita, attraverso quello che si ha, ma spesso anche attraverso quello che si dona, sia in termini materiali, sia soprattutto attraverso il dono del proprio tempo, facendo ad esempio volontariato in mille maniere. E così, attraverso citazioni di scrittori e filosofi quali Aristotele, Seneca, Kant e Schopenhauer si è aperto un profondo dibattito sulla felicità e di come ciascuno vede la felicità propria e della collettività.

Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted Silvano Di Mario, ha ringraziato il relatore che ha permesso ai soci presenti di affrontare una tematica così profonda ma così attuale che consente ampie riflessioni per stimolare la ricerca di una migliore qualità della vita.

Comunicato stampa

Lions Club San Marino Undistricted

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: