La Festa di Domagnano spegne 20 candeline con un successo travolgente

Anche quest’anno la FESTA DEL CASTELLO DI DOMAGNANO si è conclusa nel segno della partecipazione, dell’allegria e della solidarietà. Dalla serata inaugurale di giovedì 26 fino a domenica 29 giugno, Piazza Filippo da Sterpeto si è trasformata in un vivace punto d’incontro per tutta la comunità, in occasione di un’edizione speciale: il ventennale della Festa. Quattro giorni intensi, pieni di emozioni, tra musica dal vivo, giochi di una volta, incontri culturali e momenti di condivisione. A dare il via all’edizione 2025 è stata la messa al cimitero del mercoledì con una buona partecipazione, seguita giovedì dalla Urban Trail e Camminata Memorial Matteo Palmieri e la cena solidale “Aggiungi un Posto a Tavola”. Il venerdì sera è esplosa l’energia dei giovani con DOMA IN PIAZZA. Sabato, spazio al divertimento con la seconda edizione dei Giochi di El Viro e la grande serata dedicata agli 883 con gli Harley Max. Domenica il gran finale con la regina della musica da ballo, Roberta Cappelletti, e il salottino letterario nel Parco Don Elviro. Tutto questo è stato possibile grazie a un instancabile lavoro di squadra. Il Comitato Festa ringrazia di cuore chi ha partecipato, chi ha dato una mano, chi ha portato entusiasmo e sorrisi. Grazie agli artisti, DJ, collaboratori, associazioni, partecipanti e a chi ha creduto ancora una volta nello spirito della Festa. Una Festa frutto del lavoro di tanti volontari, domagnanesi e non, che annualmente si dedicano ad un momento prezioso per la comunità, anche grazie al supporto degli sponsor. Un grazie speciale va a Attivamente e Batticinque, protagoniste anche quest’anno della parte solidale della manifestazione. Il ricavato dell’edizione 2025 sarà devoluto alle loro attività, continuando una tradizione che, in vent’anni, ha permesso di donare oltre 76.000 euro a progetti e realtà del territorio. Ora il pensiero corre già all’edizione 2026. Per non perdere novità, foto e aggiornamenti, seguiteci su Facebook e Instagram @festadidomagnano. La Festa è stata organizzata dal Comitato Festa in collaborazione con la Giunta di Castello di Domagnano, il Circolo Don Elviro e la Parrocchia San Michele Arcangelo di Domagnano.

C.s. Festa del Castello di Domagnano