“La Fibromialgia a San Marino” attiva un numero WhatsApp dedicato ai malati fibromialgici

L’Associazione La Fibromialgia a San Marino, da anni impegnata nella sensibilizzazione e nel sostegno alle persone affette da fibromialgia, annuncia l’attivazione di un numero WhatsApp dedicato esclusivamente ai malati fibromialgici, disponibile 24 ore su 24. Il nuovo servizio nasce per offrire un canale di comunicazione diretto, semplice e immediato, pensato per chi convive con la fibromialgia, una sindrome cronica e invalidante che provoca dolore diffuso, stanchezza e numerosi altri sintomi che impattano profondamente sulla vita quotidiana. Attraverso il numero WhatsApp dedicato, i malati potranno sia inviare messaggi in qualsiasi momento della giornata per ricevere ascolto e sostegno, ottenere informazioni utili su consigli, normative e sulle attività dell’Associazione e sentirsi parte di una rete solidale che comprende e accoglie.

Numero WhatsApp dedicato: 3751255795

Attivo 24 ore su 24, solo tramite messaggi WhatsApp.

“Questo nuovo canale nasce dal desiderio di essere ancora più vicini ai malati, offrendo loro la possibilità di contattarci in modo semplice, riservato e costante. Nessuno deve sentirsi solo davanti alla fibromialgia,” dichiara Martina Bianchi, presidente de La Fibromialgia a San Marino. Con questa iniziativa, La Fibromialgia a San Marino conferma il proprio impegno nel promuovere la consapevolezza, il riconoscimento del carattere invalidante della malattia e il sostegno concreto alle persone che ne sono colpite, proseguendo nel suo percorso di ascolto, informazione e vicinanza umana.

c.s. Associazione FSM “La Fibromialgia a San Marino”









