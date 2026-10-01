La Fibromialgia a San Marino esprime grande soddisfazione per l’aggiornamento dei LEA e la pubblicazione in gazzetta ufficiale

La Fibromialgia a San Marino esprime grande soddisfazione per l’aggiornamento dei LEA e la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

L’Associazione La Fibromialgia a San Marino esprime estrema gioia e profonda soddisfazione l’inserimento nella giornata del 30 settembre in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), un passaggio di grande rilevanza per il riconoscimento e la tutela delle persone che convivono con la fibromialgia. Si tratta di un risultato che rappresenta un importante passo avanti sul piano istituzionale e sociale e che offre nuove prospettive alle tante persone affette da questa patologia, per le quali da anni associazioni e cittadini chiedono maggiore attenzione, riconoscimento e tutela. L’Associazione La Fibromialgia a San Marino desidera rivolgere le proprie più sincere congratulazioni all’Associazione Italiana CFU-Italia, riconoscendo in questo importante traguardo il coronamento di un lungo e costante impegno sociale e istituzionale, portato avanti con determinazione, sensibilità e perseveranza. Il risultato raggiunto testimonia quanto sia fondamentale il ruolo delle associazioni nel rappresentare i bisogni delle persone e nel promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni, affinché le istanze di chi vive quotidianamente la fibromialgia possano trovare concrete risposte. «Oggi è un giorno di grande gioia per tutta la comunità Italiana delle persone con fibromialgia. Desideriamo condividere questa soddisfazione e rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il proprio lavoro e il proprio impegno, hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato», dichiara l’Associazione La Fibromialgia a San Marino. Questo traguardo non rappresenta soltanto un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza: l’auspicio è che il riconoscimento si traduca concretamente in maggiore attenzione sanitaria, percorsi assistenziali adeguati e una migliore qualità di vita per tutte le persone affette da fibromialgia, un gesto e un’attenzione che dall’Italia arrivi al più presto anche a San Marino. L’Associazione La Fibromialgia a San Marino rinnova quindi le proprie congratulazioni a CFU-Italia per il risultato conseguito e conferma la propria disponibilità a proseguire, anche a San Marino, il percorso di sensibilizzazione, informazione e tutela delle persone con fibromialgia. Perché il riconoscimento dei diritti delle persone con fibromialgia è un passo verso una società più attenta, inclusiva e consapevole.

C.s. Associazione FSM “La Fibromialgia a San Marino”

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