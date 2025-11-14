La Fibromialgia a San Marino ringrazia OSLA per il sostegno e la solidarietà

L’associazione La Fibromialgia a San Marino esprime la propria più sincera e profonda gratitudine a OSLA per l’invito e per aver scelto di destinare il ricavato della lotteria organizzata in occasione del 40° anniversario della propria fondazione alla nostra realtà associativa. Durante la magnifica serata celebrativa, è emerso in modo chiaro tutto lo spirito solidaristico e sociale che anima il mondo imprenditoriale sammarinese, capace di guardare con attenzione e sensibilità anche verso chi convive con una patologia complessa e spesso invisibile come la fibromialgia. L’energia, l’entusiasmo e la determinazione trasmessi da tutti gli uomini e le donne, imprenditori e professionisti di altissimo livello presenti all’evento, sono per noi una fonte di ispirazione e di rinnovata forza nell’affrontare le sfide quotidiane. Essere stati invitati e coinvolti in una serata così significativa rappresenta per la nostra associazione un grande motivo di orgoglio e un importante riconoscimento per l’impegno costante che stiamo portando avanti a sostegno delle persone affette da fibromialgia. Questo gesto è per noi una vera e propria iniezione di energia e di speranza, e ci sprona a proseguire con ancora più convinzione nel nostro percorso, seguendo l’esempio di OSLA, che da sempre si distingue per la sua cultura del “fare” e per la capacità di offrire un servizio concreto alla società. Un sentito ringraziamento, quindi, a OSLA e a tutti coloro che hanno partecipato a questa splendida iniziativa. Da parte di tutta l’associazione La Fibromialgia a San Marino, grazie di cuore per averci donato la vostra fiducia e la vostra vicinanza.

C.s. - Associazione FSM "La Fibromialgia a San Marino"










