La Fibula del “Tesoro di Domagnano” al centro di un progetto didattico degli studenti di una scuola di musica emiratina

La riproduzione sperimentale del “Tesoro di Domagnano” è l'attrazione principale del Padiglione San Marino a Expo 2020 Dubai ed è uno dei più apprezzati e spettacolari reperti dell'era ostrogota nel mondo. Il suo pezzo più importante di artigianato è la "Fibula di Domagnano" una elegante spilla a forma di aquila, trovata nel 1893 nell'omonima zona e risalente al 450 d.C., indossata da una nobildonna ostrogota di alto rango, legata alla corte del re goto Teodorico. Questa magnifica opera d'arte è ora esposta nella collezione permanente del Museo Louvre Abu Dhabi e ha ispirato quattordici studenti degli Emirati Arabi Uniti che hanno realizzato una serie di performance artistiche che celebrano la bellezza della fibula di San Marino. Il progetto è stato organizzato dal Louvre Abu Dhabi attraverso il programma “Abu Dhabi Louvre Young Guides Museum Voices” con il supporto di Da Coda Musiqaa. Da Coda Musiqaa è un'iniziativa senza scopo di lucro che ha l’intento di ispirare artisti e musicisti emergenti negli Emirati Arabi Uniti sviluppando e offrendo progetti multidisciplinari e interculturali che promuovono l'apprendimento creativo e la cooperazione. La scuola ha collaborato con molte importanti istituzioni come Jameel Arts Centre Dubai, Cultural Foundation Abu Dhabi, ADEK e Almaty Kazakh State Philharmonic. Il loro progetto più recente, "Mission to Mars Symphony", è un omaggio agli Emirati Arabi Uniti nel loro 50° anniversario dalla data di fondazione. Lanciato nel 2019, “Louvre Young Guides Museum Voices” ha come obiettivo primario quello di promuovere il talento e la creativitá degli studenti e incoraggiarli a diventare ambasciatori del museo e della fibula sammarinese. I ragazzi, di età compresa tra gli 8 ei 18 anni del programma Mawhibaty, hanno creato performance vocali e strumentali, storie e dipinti ispirati a questo pezzo di artigianato, presentati online a causa del COVID nel febbraio 2021. Il programma “Mawhibaty for Talented Students in Arts” è un progetto dedicato alle arti visive e allo spettacolo per gli studenti delle classi 1-12. È offerto dal Dipartimento dell'Istruzione e della Conoscenza di Abu Dhabi (ADEK) e dal Dipartimento della Cultura e del Turismo (DCT ).

I momenti salienti delle esibizioni includono alcune rappresentazioni nelle arti visive e musicali come la canzone della cantautrice emiratina Mariam Al Aydaroos, intitolata "San Marino Brooch", e una narrazione ideata dalla studente Sara Al Saeedi riguardante una onorevole principessa di San Marino a cui è stata donata una magnifica spilla d'oro in cambio della sua generosità e coraggio. Da Coda Musiqaa sta attualmente organizzando per alcuni dei suoi studenti più meritevoli una borsa di studio in collaborazione con San Marino International Music Summer Courses 2022 per rinnovare il legame tra la Repubblica e gli Emirati Arabi Uniti che si è creato in Expo 2020 Dubai grazie alla fibula del Tesoro di Domagnano che ha connesso i due paesi, in linea con il tema dell’Esposizione Universale “Connecting minds, Creating the future”.