La firma dell’Accordo di Associazione in diretta streaming: San Marino potrà vivere in tempo reale il momento storico di Bruxelles

La firma dell’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e l’Unione europea potrà essere seguita in diretta streaming da chiunque, anche da San Marino, attraverso la piattaforma audiovisiva ufficiale della Commissione europea: https://audiovisual.ec.europa.eu/en

L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 13.00, quando, a Bruxelles, presso il Berlaymont, sede della Commissione europea, si terrà la cerimonia che segnerà una tappa fondamentale nella storia delle relazioni tra la Repubblica e l’Unione europea.

Un’opportunità per l’intera comunità sammarinese di essere presente, anche a distanza, a un momento che appartiene a tutto il Paese. Grazie alla trasmissione in diretta, cittadini, famiglie, giovani, imprese e istituzioni potranno assistere in tempo reale alla firma, condividendo le emozioni e il significato di un traguardo raggiunto dopo anni di lavoro, impegno e determinazione. La possibilità di seguire la cerimonia da San Marino consente di avvicinare simbolicamente Bruxelles al Paese e di rendere la cittadinanza partecipe di un passaggio destinato a segnare il futuro della Repubblica.

A sottoscrivere l’Accordo per San Marino sarà il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari; per la Commissione europea firmerà il Commissario Maroš Šefčovič. Al termine della cerimonia è previsto un incontro con la stampa, con gli interventi del Commissario Šefčovič e del Segretario di Stato Beccari.

Il percorso che conduce a questo appuntamento parte da lontano: nel 2014 l’Unione europea riconosce a San Marino il ruolo di partner con cui costruire un rapporto più stretto e strutturato; dal 2015 prende avvio il negoziato, portato avanti con determinazione, competenza e spirito di squadra. Lunedì 19 ottobre questo lavoro si tradurrà nella firma di un Accordo che consolida il posizionamento della Repubblica nel contesto europeo e apre nuove prospettive per il Paese.

L’Accordo apre a San Marino la prospettiva di una piena partecipazione al mercato interno europeo, con nuove opportunità per cittadini, lavoratori e imprese, nel rispetto dell’identità, delle prerogative e della sovranità della Repubblica.

Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri: ‘Lunedì non firmiamo soltanto un accordo: firmiamo il futuro di San Marino in Europa. È il risultato del lavoro di tante persone e di un Paese che ha scelto di essere protagonista. Mi auguro che tanti sammarinesi possano seguire la cerimonia in diretta e sentirsi parte di questo momento, questo traguardo appartiene all’intera comunità sammarinese’.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri











