La firma dell’Accordo di Associazione in diretta streaming: San Marino potrà vivere in tempo reale il momento storico di Bruxelles Lunedì 19 ottobre, alle ore 13.00, la cerimonia sarà trasmessa sulla piattaforma audiovisiva della Commissione europea. Tutti potranno seguire da San Marino la firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea.

La firma dell’Accordo di Associazione in diretta streaming: San Marino potrà vivere in tempo reale il momento storico di Bruxelles.

La firma dell’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e l’Unione europea potrà essere seguita in diretta streaming da chiunque, anche da San Marino, attraverso la piattaforma audiovisiva ufficiale della Commissione europea: https://audiovisual.ec.europa.eu/en

L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2026, alle ore 13.00, quando, a Bruxelles, presso il Berlaymont, sede della Commissione europea, si terrà la cerimonia che segnerà una tappa fondamentale nella storia delle relazioni tra la Repubblica e l’Unione europea.

Un’opportunità per l’intera comunità sammarinese di essere presente, anche a distanza, a un momento che appartiene a tutto il Paese. Grazie alla trasmissione in diretta, cittadini, famiglie, giovani, imprese e istituzioni potranno assistere in tempo reale alla firma, condividendo le emozioni e il significato di un traguardo raggiunto dopo anni di lavoro, impegno e determinazione. La possibilità di seguire la cerimonia da San Marino consente di avvicinare simbolicamente Bruxelles al Paese e di rendere la cittadinanza partecipe di un passaggio destinato a segnare il futuro della Repubblica.

A sottoscrivere l’Accordo per San Marino sarà il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari; per la Commissione europea firmerà il Commissario Maroš Šefčovič. Al termine della cerimonia è previsto un incontro con la stampa, con gli interventi del Commissario Šefčovič e del Segretario di Stato Beccari.

Il percorso che conduce a questo appuntamento parte da lontano: nel 2014 l’Unione europea riconosce a San Marino il ruolo di partner con cui costruire un rapporto più stretto e strutturato; dal 2015 prende avvio il negoziato, portato avanti con determinazione, competenza e spirito di squadra. Lunedì 19 ottobre questo lavoro si tradurrà nella firma di un Accordo che consolida il posizionamento della Repubblica nel contesto europeo e apre nuove prospettive per il Paese.

L’Accordo apre a San Marino la prospettiva di una piena partecipazione al mercato interno europeo, con nuove opportunità per cittadini, lavoratori e imprese, nel rispetto dell’identità, delle prerogative e della sovranità della Repubblica.

Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri: ‘Lunedì non firmiamo soltanto un accordo: firmiamo il futuro di San Marino in Europa. È il risultato del lavoro di tante persone e di un Paese che ha scelto di essere protagonista. Mi auguro che tanti sammarinesi possano seguire la cerimonia in diretta e sentirsi parte di questo momento, questo traguardo appartiene all’intera comunità sammarinese’.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

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