La Fondazione Renata Tebaldi in giuria al Concorso Tullio Serafin

Rappresentanza sammarinese nella prestigiosa giuria del Concorso Internazionale di Canto "Tullio Serafin": Barbara Andreini, segretario artistico della Fondazione Renata Tebaldi, sarà infatti uno dei membri della giuria di questo importante evento che da oggi e fino a sabato si svolgerà a Cavarzere. In finale verrà anche assegnato il Premio Speciale Fondazione Renata Tebaldi, che consisterà in un concerto da svolgersi in Repubblica in occasione delle celebrazioni del 15° anniversario della scomparsa di Renata Tebaldi e di vita della sua Fondazione. Gli organizzatori dell'evento, le associazioni Concetto Armonico e Archivio storico Tullio Serafin, hanno voluto una giuria di professionisti che lavorerà sotto la guida del presidente, il soprano Barbara Frittoli; insieme a Barbara Andreini, che presenzierà dalla semifinale, saranno coinvolti nomi noti della lirica italiana: Gianni Tangucci, coordinatore artistico dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino; Claudio Sartorato, direttore artistico del Teatro Sociale di Rovigo; un rappresentate artistico del Teatro Carlo Felice di Genova e Toni Gradsack, casting manager del Teatro alla Scala. Alla finale si aggiungeranno Renzo Banzato, direttore dell’Orchestra Sinfonica e Coro Tullio Serafin di Cavarzere, e lo stesso Andrea Castello, direttore artistico di Vicenza in Lirica e presidente dell’Archivio storico Tullio Serafin. In palio i ruoli principali de “L’elisir d’amore” di Donizetti, opera studio in cartellone al Festival Vicenza in Lirica 2019, con due recite al Teatro Olimpico di Vicenza e due al Teatro Comunale di Thiene. Pensato per i giovani talenti del canto lirico, il concorso si articolerà inoltre in vari riconoscimenti, mirati ad avviare concretamente gli artisti più talentuosi nel panorama musicale internazionale, grazie al coinvolgimento di consolidate istituzioni musicali, fra cui appunto la Fondazione Renata Tebaldi. Nell'attesa di conoscere il nome dei vincitori, il concorso ha aperto i battenti con la prima fase eliminatoria.

