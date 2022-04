La formazione del personale PA in una ricerca dell’Università di San Marino: in palio due borse di studio Il bando, aperto fino all’8 maggio, è riservato a laureati con meno di 35 anni

Cosa fare, sul Titano, per implementare i percorsi di formazione rivolti al personale della Pubblica Amministrazione, in particolar modo dedicati alle figure di vertice e ai dirigenti? Questa la domanda che farà da sfondo a una ricerca con cui l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino tratteggerà una nuova cornice per i corsi destinati ai dipendenti pubblici, realizzata grazie a due borse di studio istituite dal Dipartimento di Storia e dall’Istituto Giuridico Sammarinese. Il progetto è stato impostato su due fronti: da una parte un’analisi in ambito giuridico su aspetti come l’assetto normativo “della PA sammarinese in vista dei nuovi obiettivi formativi sulla managerialità”, dall’altra un approccio gestionale per una ricerca di esempi di successo in ambito europeo, nonché per lo sviluppo di “un questionario per l’analisi delle ricadute degli interventi formativi sulle competenze del personale della PA” e non solo. “Nella società moderna - spiega Karen Venturini, responsabile della ricerca - la PA è un attore di primo piano per la crescita economica di ogni Paese, soprattuto quando capace di fornire servizi di buona qualità a costi contenuti. Se gestita secondo criteri di efficienza ed efficacia, quindi, può rappresentare un insostituibile volano per il sistema produttivo nazionale. Ciò però richiede una trasformazione del suo paradigma organizzativo con il passaggio da un modello di tipo burocratico a uno manageriale. In questo senso, competenza, responsabilità e orientamento al risultato rappresentano le chiavi di un modo di operare recentemente affrontato, fra l’altro, nel Master in Pratiche Manageriali organizzato dall'Istituto Giuridico dell’Ateneo insieme alla Direzione Generale della Funzione Pubblica”. La selezione è aperta a laureati di età non superiore ai 35 anni. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nell’area “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dalla sezione “Ateneo”. Scadenza: 8 maggio.

