La funzione pubblica accelera verso l'Europa: al via il piano strategico di formazione per il sistema San Marino

Il percorso di integrazione europea della Repubblica di San Marino compie un passo decisivo attraverso la valorizzazione del capitale umano della Pubblica Amministrazione. La Direzione della Funzione Pubblica ha ufficializzato la prima pianificazione delle attività formative per il 2026, un progetto strutturato per allineare le competenze dei dipendenti pubblici alle nuove sfide derivanti dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. L’iniziativa non si limita a un aggiornamento tecnico, ma rappresenta un investimento profondo nella professionalità dei lavoratori del Settore Pubblico Allargato. Il piano formativo è stato concepito per rispondere a necessità trasversali, garantendo che ogni dipartimento ed ente autonomo disponga degli strumenti necessari per interpretare e applicare con efficacia le normative e le dinamiche comunitarie. “La nostra attenzione è massima nel far crescere le competenze e la professionalità all'interno della macchina statale,” ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. “Mentre prosegue il confronto politico e istituzionale sull'integrazione europea, il Dipartimento della Funzione Pubblica lavora con determinazione sul fronte operativo. Stiamo definendo le modalità per declinare l'applicazione dell'Accordo nei diversi settori amministrativi, partendo proprio dal presupposto che siano le persone a determinare il successo di questo storico passaggio. Investire sulla formazione significa preparare il Paese a essere protagonista in Europa con una struttura pubblica moderna, agile e preparata.” Il programma prevede il coinvolgimento diretto dei Direttori e dei Dirigenti nella rilevazione dei fabbisogni formativi, con una scadenza fissata al 31 gennaio 2026 per la trasmissione dei dati e delle valutazioni relative ai moduli già conclusi. Il metodo partecipativo assicura che il processo di formazione sia perfettamente aderente alle reali esigenze dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Attraverso tale approccio sistemico, San Marino ribadisce la volontà di trasformare l’integrazione in un’opportunità di rinnovamento culturale per l’intero apparato burocratico, puntando su una crescita qualitativa che metta al centro il merito e la specializzazione.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni








