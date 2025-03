La FUPI-CSdL ha eletto le cariche esecutive: Antonio Bacciocchi confermato Segretario

Anche le Funzionarie Cinzia Liliana Casali e Vanessa Caligari sono state riconfermate nel loro ruolo. Tra le priorità del nuovo Direttivo vi sono il rinnovo del contratto PA, gli adeguamenti conseguenti all'accordo di Associazione alla UE, la sanità, la riorganizzazione della scuola, il rilancio dell'AASS

Si è svolta questa mattina la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo della Federazione Unitaria Pubblico Impiego CSdL (FUPI), che ha provveduto ad eleggere le cariche esecutive.

Antonio Bacciocchi è stato confermato Segretario della Federazione, ruolo che ricopre dal 2018. Confermate anche le Funzionarie Cinzia Liliana Casali e Vanessa Caligari.

Il Direttivo ha anche compiuto una valutazione molto positiva del 15° Congresso di Federazione, svoltosi lo scorso 23 gennaio a Gualdicciolo, con molti significativi contributi nel dibattito dei delegati appartenenti ai vari settori della PA. Altrettanto positiva è la valutazione del 21° Congresso Confederale della CSdL, che ha avuto una forte connotazione internazionale.

Tra le priorità nel nuovo Direttivo, il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici scaduto alla fine del 2024, e il progressivo adeguamento della Pubblica Amministrazione sammarinese ai cambiamenti derivanti dal percorso di associazione alla UE.

In tema di sanità, si è verificato un rallentamento nella contrattazione di secondo livello, in quanto le figure apicali dell'ISS sono in scadenza nei prossimi mesi, con la successiva nomina dei nuovi vertici.

Legati alla problematica del calo demografico, sono stati annunciati dal Governo una serie di interventi che impongono una riorganizzazione del sistema scolastico, che naturalmente coinvolgono le Federazioni del pubblico impiego.

È stata inoltre anticipata dallo stesso Esecutivo l’intenzione di adottare un provvedimento normativo che riguarda le modalità di reclutamento del personale docente. A questo proposito, le norme attuali prevedono l'accesso attraverso i concorsi; chiediamo venga considerata una fase transitoria adeguata per i precari di lungo periodo, e in prospettiva il riconoscimento dei pieni diritti economici anche a questa categoria di lavoratori.

Per le Aziende Autonome di Stato, e in particolare per l'Azienda Autonoma dei Servizi (AASS), occorre iniziare un percorso per il suo consolidamento e rilancio, al fine di renderla più efficiente e ancor più rispondente alle necessità dei cittadini.



Comunicato stampa

FUPI-CSdL