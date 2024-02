La FUPS-CSdL ai lavori dell'Esecutivo FERPA, il Sindacato Europeo dei pensionati

Una delegazione della FUPS-CSdL formata da Nerina Zafferani e Ivan Toni, nelle giornate di oggi e di domani partecipa a Bruxelles ai lavori del Comitato Esecutivo della FERPA-CES, il Sindacato Europeo dei pensionati. Molti i temi al centro dei lavori: dalla pensione minima europea alla condizione degli anziani in Europa, al confronto con i gruppi parlamentari della UE per portare avanti le problematiche dei pensionati; i conflitti in corso e le vicende internazionali.

cs Ufficio Stampa CSdL

