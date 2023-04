La Galleria Nazionale San Marino, diffonde il Bando internazionale emessso dalla BJCEM per operatori culturali, aperto a tutti, anche ai sammarinesi

Mettere Insieme Incantesimi / Gathering Spells

scadenza: 14 maggio 2023, h 24

Un programma di cinquanta ore aperto a cinquanta partecipanti, ove si condivideranno strumenti, rituali, stratagemmi, che contribuiranno alla ideazione e alla sperimentazione di risposte alternative a problemi di carattere economico e politico già profondamente radicate, i risultati del corso saranno presentati in una conferenza organizzata in collaborazione con Fluks - Centre for Yang Art in Kristiansand in Norvegia, il prossimo autunno 2023.



Deconstuct And Rebuild 2023 bjcem.org

GATHERING SPELLS

Gathering spells muove dalle molteplici difficoltà e responsabilità che le organizzazioni culturali affrontano oggi in tutta Europa e nell’area transmediterranea. Stiamo costruendo una piattaforma educativa partecipativa per cinquanta agenti culturali che desiderano contribuire alla trasformazione socio-ecologica locale e alla solidarietà trans-locale attraverso le loro organizzazioni. I partecipanti al programma sono invitati a esplorare l’un l’altro le molteplici prospettive e forme di pensiero alla base delle loro pratiche artistiche. Durante il programma si avrà l’opportunità di condividere strategie, trucchi e rituali tesi ad esercitare un pensiero collettivo alternativo e tentare insieme di formulare una risposta a questioni politiche ed economiche complesse. Si rifletterà inoltre sull’implementazione di quadri operativi sostenibili, su cosa questo comporti per un’organizzazione culturale e che ruolo giochino gli aspetti geografici in tal senso.

Gathering spells sarà infine occasione per comprendere in che modo le organizzazioni culturali possano configurarsi come motori di rigenerazione per le proprie comunità (umane e non umane).

È possible intrattenere relazioni translocali sostenibili in un periodo in cui la retorica ipernazionalista e l’urgente transizione energetica minano la nostra capacità di agire eticamente? Come fare i conti con la crescente dipendenza dal digitale e dalle sue infrastrutture, riscontrabile anche nel settore autopromozionale dell’arte contemporanea, che va di pari passo con un incremento dell’impatto climatico? Come l’inarrestabile circolazione dell’arte online, in un sistema culturale altamente globalizzato, si ripercuote sugli operatori culturali precari e sui luoghi più periferici, e pertanto marginalizzati, della produzione artistica? Queste domande e i risultati prodotti dal questionario sopramenzionato saranno il punto di partenza per il programma Gathering spells.



STRUTTURA

Gathering Spells è un programma online della durata di cinquanta ore aperto a cinquanta partecipanti. Il programma è suddiviso in moduli commisti ispirati alle pedagogie collaborative. Nelle prime venti ore del programma, relatori invitati terranno delle lezioni mentre le restanti trenta ore saranno co-progettate insieme ai partecipanti e modellate sulle esigenze emerse dal questionario. Le molteplici conversazioni, sviluppate nella prospettiva di un’agorà, saranno coordinate dal team con l’obiettivo di istituire alleanze translocali ed esercitarsi su nuovi modelli di gestione sostenibile per le istituzioni culturali.



Il programma si tiene in lingua inglese.

Bando in Italiano

https://www.bjcem.org/wp-content/uploads/2023/03/BJCEM_DE.a.RE_2023-ITA.pdf



bando

https://www.bjcem.org/deare_2023/

Comunicato stampa

Galleria Nazionale San Marino

