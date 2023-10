La Gendarmeria entra come membro effettivo della FIEP

Dal 24 al 27 ottobre si è tenuto a Madrid l'annuale Consiglio Superiore dei Direttori e dei Comandanti Generali dell'Associazione Internazionale delle Gendarmerie e delle Forze di Polizia a Statuto Militare (FIEP). Durante l'evento al Corpo della Gendarmeria, rappresentata dal suo Comandante, Col. Maurizio Faraone, accompagnato dal Gend. Marta Mazza, è stato riconosciuto lo status di membro effettivo, a coronamento del percorso iniziato appena un anno fa con l'ingresso nell'Associazione come osservatore. La Presidenza spagnola ha quindi illustrato i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, dedicata alla riflessione sull'impatto dei conflitti regionali in ambito di pubblica sicurezza, condensati nella Dichiarazione Comune sottoscritta da tutti i paesi membri. I contributi prodotti in seno alle Commissioni da parte delle delegazioni dei Paesi partecipanti, tra cui quella sammarinese, sono quindi confluiti in una pubblicazione che ne sintetizza le conclusioni sui principali aspetti affrontati, dalle minacce cyber alla disinformazione, al controllo e gestione dei flussi migratori alla tutela ambientale. È proprio quest'ultimo il tema che l'Arma dei Carabinieri ha fissato come obiettivo della propria Presidenza di turno, al termine della cerimonia con la quale è avvenuto il passaggio di consegne. Nel 2024 la Presidenza italiana si appresta inoltre a festeggiare il 30° anno di fondazione di questo importante forum multilaterale, che ha contribuito a istituire insieme a Francia, Spagna e Portogallo. L'Associazione, inizialmente riservata alle forze di gendarmeria dell'area euro-mediterranea, si è progressivamente ampliata seguendo tutte le principali direttrici geografiche in Medio Oriente, Nord Africa, Golfo Persico, Sud America e Est Europa, con l'ingresso quest'anno della Repubblica di Moldova con lo status di osservatore. Assenti le rappresentanze di Palestina e Giordania, significativa invece la presenza della delegazione della Guardia Nazionale dell'Ucraina. A sottolineare il grande rilievo internazionale e istituzionale di cui gode l'Associazione l'udienza privata di tutti i Direttori e Comandanti Generali concessa dal Re di Spagna, Felipe VI.

c.s. Corpo della Gendarmeria

