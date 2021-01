La Genga annulla la Camminata della Memoria

In tempo di Covid, molti appuntamenti di valenza sociale hanno subito l’annullamento. Così accade anche per l’ormai tradizionale appuntamento con la Camminata della Memoria, che l’Associazione Escursionisti Sammarinesi La Genga organizza ogni anno per il 27 gennaio. Non tanto e non solo una camminata, ma un vero e proprio pellegrinaggio per ricordare le vittime dell’Olocausto, gli orrori della guerra, il bombardamento di San Marino che era un paese neutrale, i centomila rifugiati nei rifugi ricavati nelle nostre grotte naturali e nelle gallerie del treno bianco-azzurro. In tutte le sue 15 edizioni trascorse, ogni volta diverse centinaia di persone hanno aderito all’invito e oggi, in ottemperanza alle norme anti-assembramento, questo non è possibile perché darebbe un segnale sbagliato in un’occasione dove, invece, si vorrebbe dare un messaggio di positiva convivenza umana. La speranza di tutti è che nei prossimi mesi, il contagio rallenti e si possa tornare alla vita normale. Il Direttivo de La Genga sta già lavorando ai prossimi appuntamenti compreso uno che recuperi il percorso per ora annullato. Nel frattempo, il prossimo 27 gennaio, la celebrazione della Giornata della Memoria 2021 sarà un fatto individuale e familiare, comunque da trasmettere alle giovani generazioni per alimentare in loro i valori della solidarietà e di appartenenza civile.

c.s. Associazione Escursionisti Sammarinesi La Genga