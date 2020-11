La Genga dalla Reggenza per presentare il suo calendario

La Genga dalla Reggenza per presentare il suo calendario.

Nell’anno del Covid, quando non è possibile stare insieme nelle belle riunioni conviviali, quando non si possono fare le gite, l’associazione La Genga pensa ad una nuova iniziativa per mantenere un filo di continuità con i suoi iscritti. Nasce così il Calendario 2021, un’idea forse non originale, ma sicuramente gradevole perché riporta uno spaccato delle attività escursionistiche, delle emozioni, della storia stessa di questo gruppo che, nel tempo, è diventato un’immensa famiglia. Proprio per questo, al suo interno ci sono tante persone con diverse competenze: c’è chi si occupa della logistica degli eventi e delle fotografie, chi fa i lavori di segreteria, chi fa i bilanci, chi perlustra e verifica i percorsi, chi prepara e serve sontuose colazioni durante le camminate. Poi c’è Ferdinando Bollini che ha dimestichezza con la matita e Angela Venturini con la penna. L’uno si diletta ad eseguire semplici schizzi con la freschezza e l’immediatezza dei pittori naif; l’altra trascrive sulla carta le emozioni e la bellezza dei paesaggi che di volta in volta vengono attraversati.

Il Direttivo ha pensato di mettere insieme i suoi due autori nelle pagine di un calendario, senza un ordine cronologico preciso, ma attingendo liberamente dai ricordi più cari.

La copertina è stata dedicata a Rosolino Martelli, pittore di chiara fama e uno dei soci fondatori. È stato lui a vergare, con la sua scrittura elegante e raffinata, le prime pagine del Libro Presenze, con il racconto delle camminate, sempre impreziosito da qualcuno dei suoi disegni a pastello.

Il calendario, in edizione unica e non ripetibile, non sarà messo in vendita in quanto è destinato come semplice omaggio per gli amici e agli associati. Non solo per far conoscere a tutti quello che si fa, ma soprattutto per trasmettere a chiunque ne sfoglierà le pagine, l’amore e il rispetto che i Genghisti nutrono per la natura e per il proprio Paese.

Con questo spirito, oggi, il Calendario Genga è stato presentato ufficialmente alla Reggenza. L’udienza è stata introdotta dal Segretario al territorio e ambiente Stefano Canti, al cui intervento ha fatto seguito quello del presidente dell’Associazione La Genga, Roberto Bucci. I Capi di Stato si sono complimentati per l’iniziativa e per tutta l’attività portata avanti dal gruppo, che oggi conta circa 250 soci attivi e oltre 800 follower sulla pagina Facebook. Persone che spesso aderiscono ai programmi delle camminate e dalle quali, sicuramente, arriverà la nuova generazione di Genghisti.

Comunicato stampa

Associazione La Genga



