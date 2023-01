"La Genga" rinvia la Camminata della Memoria

Il Direttivo de La Genga ha deciso di rinviare la Camminata della Memoria, prevista per la serata del 27 gennaio, a causa delle intense precipitazioni nevose dei giorni scorsi. Un sopralluogo effettuato sul percorso ha messo in evidenza che: la costa dell'Arnella è impraticabile per neve e in discesa è molto pericolosa, altrettanto da porta della Rupe a casa Morri; chiuse anche le Piagge superiori, la scala dietro le carceri, il vicolo degli ebrei, la scala che porta alla galleria che sfocia alla Stazione, quella che parte sopra la galleria dei pipistrelli a Montalbo. Inoltre anche l'accesso alla galleria del cimitero ed il passaggio tra le due gallerie è ingombro di neve. In sostanza, oltre il 50% del percorso è impraticabile o molto pericoloso. Assolutamente impossibile l’alternativa su strada, perché le corsie sono ridotte della metà e le banchine sono occupate da oltre un metro di neve. In aggiunta, le previsioni meteo indicano possibilità di ulteriori nevicate proprio per il pomeriggio/sera del 27. La camminata della memoria sarà quindi rinviata a data da destinarsi.