La Genga si complimenta con il suo giovane tesserato Giacomo Terenzi per avere conseguito il brevetto di Pilota Commerciale

Il Direttivo dell'Associazione Escursionisti Sammarinesi “La Genga” è particolarmente orgoglioso che un suo giovanissimo socio, Giacomo Terenzi, abbia conseguito la licenza di Pilota Commerciale dopo un percorso di studi internazionale. Giacomo era iscritto all'Associazione fin da quando aveva nove anni e ha partecipato molte volte alle nostre camminate, insieme al nonno Pino, il nostro cambusiere storico e attualmente vicepresidente. Nel tempo, la sua partecipazione si è fatta più sporadica, proprio a causa di impegni scolastici che l’hanno portato fino in Irlanda e poi in Spagna. In questi giorni che è a casa per preparare la sua tesi di laurea, lo abbiamo pensato spesso, anche grazie ai racconti del nonno. È davvero una grande soddisfazione per tutti, quando i nostri giovani sammarinesi raggiungono traguardi così importanti, perché i loro sogni diventano anche i nostri sogni. Con questo nuovo e impegnativo esame che lo attende, Giacomo potrà affrontare nuove sfide e toccare traguardi ancor più prestigiosi. Conoscendo la sua indole determinata, precisa, instancabile, siamo certi che raggiungerà tutte le mete che si è prefissato. Le nostre congratulazioni vanno anche alla sua famiglia e specialmente a nonna Rosa e a nonno Pino, che con la loro presenza e il loro attivismo, sono un colonna della nostra organizzazione e, soprattutto, un esempio di vita. Caro Giacomo, oppure Jack, come ti chiamano i tuoi colleghi piloti, quando i tuoi impegni te lo permetteranno, ti aspettiamo ancora con noi. Nel frattempo, continua a volare alto come hai fatto finora.

C.s. Direttivo La Genga