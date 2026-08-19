La gente schiuma al caldo e l'Iss paga Bevere

La gente schiuma al caldo e l'Iss paga Bevere.

“Le temperature elevate di queste settimane hanno reso più complessa l’attività in alcune sedi sanitarie, sia per gli assistiti, in particolare anziani e persone fragili, sia per il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo impegnato nei servizi.” Questo è l’incipit di un comunicato stampa della Direzione ISS datato 17 agosto 2026. Non è dato sapere se il decisionismo climatico dell’ISS sia sopraggiunto a seguito dell’ “ostruzione del condotto esterno con oggetti vari da parte di ignoti.”. Ciò che impressiona è sapere dall’ISS che nell’ambulatorio di Chiesanuova i pazienti - e pensiamo anche il personale sanitario - trovano refrigerio dal caldo grazie a condizionatori portatili messi a disposizione dalla Giunta di Castello. In sostanza un ente pubblico, ci riferiamo all’ISS, con un bilancio 2026 avente una previsione di uscite di 489.922.800,00 euro, non ha i soldi per installare dei banali condizionatori d’aria negli ambulatori della medicina di base e chiede l’elemosina a una Giunta di Castello che ha un misero bilancio annuale di qualche decina di migliaia di euro. E’ normale? E’ normale che alla quarta ondata di calore di questa torrida estate la Direzione ISS scopre che a San Marino fa caldo e quindi nel futuro si faranno interventi per climatizzare gli ambulatori della Medicina di base? A San Marino, lo diciamo ai componenti del Comitato Esecutivo dell’ISS non sammarinesi, fa caldo ormai da anni e il personale e i pazienti dei centri sanitari senza optional della climatizzazione “schiumano” al caldo in silenzio mentre ai piani alti della Direzione ISS regna fresco e climatizzazione. Ma si sa, ai confini dell’impero - vedi Medicina di base - si campa come si può grazie all’abnegazione del personale sanitario e alla sopportazione dei pazienti che vedono avvicendarsi Comitati Esecutivi con tante promesse, mentre il miglioramento dei servizi resta al palo se non peggio. Repubblica Futura chiede ad esempio se nessuno nel Congresso di Stato abbia pensato di destinare i 250.000 euro della consulenza Bevere a climatizzare i centri sanitari. A Bevere non sarebbe cambiato nulla - visto che ha assunto un ruolo di primo piano in Molise - e a San Marino nonostante sia pagato non si è più visto. Alla gente sarebbe cambiato tanto. Repubblica Futura si domanda se il benessere dei dipendenti e dei pazienti non sia una funzione “core”, come la mensa dell’ospedale dismessa e franata clamorosamente nel primo giorno di avvio della nuova gestione. Repubblica Futura chiede in base a quali parametri i Dirigenti ISS attuali e passati sono sempre stati premiati per il loro rendimento, quando abbiamo la Medicina di base che dal punto di vista logistico cade a pezzi e non è stato pianificato uno straccio di investimento per rinnovare e modernizzare gli ambulatori. Visto la moda tutta italiana di esternalizzare, non vorremmo che per climatizzare gli ambulatori il Comitato Esecutivo ingaggi una società di eschimesi, perché il paradosso nella gestione fuori controllo dell’ISS sta a nostro avviso in questi dettagli, che palesano l’assoluta incapacità di risolvere problemi banali con soluzioni di buon senso e investimenti di lungo periodo. Lo stato logistico degli ambulatori della Medicina di base è un fattore essenziale per un sistema sanitario che si confronta con una popolazione di età sempre più elevata, con fragilità e difficoltà di accesso ai servizi sanitari di base. L’utilizzo di tecnologie evolute, anche a supporto del personale sanitario, sarebbe un elemento strategico per risolvere tanti piccoli problemi quotidiani che si hanno nell’interazione con il paziente. A ciò aggiungiamo un tema che - a memoria - ci pare molto caro a una forza di governo quando non era al governo: il rispetto dell’ambiente. L’ISS ha la maglia nera nel rispetto dell’ambiente. Condizionatori portatili per raffreddare l’ambiente ne sono l’emblema. Avere strutture e impianti evoluti, anche dal punto di vista ambientale ed energetico, è per l’ISS l’ultimo dei temi. Chissà se nelle strutture ISS c’è una corretta gestione della risorsa idrica? Perché troviamo pannelli solari in ogni parcheggio di centro commerciale mentre se si va in ospedale gli unici pannelli solari visibili sono quelli delle case vicine o quelli appena installati alla sede AASS? Repubblica Futura esprime queste amare considerazioni poiché rileviamo, con dispiacere, che all’ISS cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa, anzi peggiora. Repubblica Futura ringrazia la Giunta di Chiesanuova per i condizionatori portatili messi a disposizione del personale ISS e dei cittadini e ricorda al Comitato Esecutivo che a parte compiacere il governo e andare in TV per raccontare ovvietà, sarebbe tempo di avviare progetti concreti per la sanità della Repubblica di San Marino. Di chiacchere in questi anni di calde estati ne abbiamo sentite anche troppe e di soldi - vedi operazione Bevere - ne abbiamo buttati via tanti, con la gente che continua a schiumare al caldo degli ambulatori ospitati in sedi estemporanee quanto pittoresche (vedi container a Montegiardino).

Repubblica Futura

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