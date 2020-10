La gestione delle risorse umane durante la crisi Covid-19 fra le 14 tesi in Ingegneria Gestionale discusse all’Università di San Marino

La gestione delle risorse umane durante la crisi da Covid-19, i servizi informatici a supporto della business intelligence e le tecniche di gestione a scorta dei materiali sono tre delle tematiche approfondite nelle quattordici tesi di laurea in Ingegneria Gestionale discusse ieri, lunedì 12 ottobre, durante una sessione svolta nella sede dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino del World Trade Center di Dogana. L’appuntamento, durante il quale sono stati assecondati i protocolli di sicurezza attivati dall’Ateneo parallelamente e quelli che nei giorni scorsi hanno accompagnato la ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti i corsi di laurea, ha coinvolto iscritti provenienti dalle province di Rimini, Forlì - Cesena e Pesaro - Urbino, nonché da San Marino. Due i laureandi che hanno ottenuto il punteggio di 110 e lode. “Diversi studenti - spiega il docente Leonardo Tagliente, relatore di sei delle 14 tesi discusse - hanno analizzato casi aziendali di realtà come la sammarinese SIT, con la gestione innovativa delle risorse umane durante la crisi Covid-19 anche grazie a soluzioni di smartworking, e Lemonade.Care, con un'app per il contagion tracing che evolve verso la telemedicina, adottato dall’Ospedale di Stato. Il nostro corso di laurea - prosegue l’accademico - conferma così il positivo trend che caratterizza il percorso degli studenti e si consolida con le iscrizioni per il nuovo anno accademico. Ingegneria Gestionale ha infatti superato le 60 matricole e le cifre sono destinate ad aumentare. Fra gli studenti che hanno appena concluso il triennio, diversi hanno già scelto di proseguire gli studi nel nostro Ateneo iscrivendosi al percorso magistrale”. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre per il programma triennale e al 31 dicembre per quello magistrale. Maggiori informazioni sul sito web www.unirsm.sm, nell’area “offerta formativa”.

