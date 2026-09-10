La Giunta di Castello di Faetano dona il kit completo agli alunni di prima elementare del Castello

La Giunta di Castello di Faetano dona il kit completo agli alunni di prima elementare del Castello.

Per il secondo anno consecutivo la Giunta di Castello di Faetano ha deciso di donare a tutti gli alunni della prima classe della Scuola Elementare "Il Mulino" con un kit completo per iniziare al meglio questo importante percorso educativo. Il materiale didattico fornito è stato individuato in stretta sinergia e intesa con le insegnanti, garantendo così agli studenti tutto il necessario per compiere i primi passi sui banchi di scuola: colla, matite, gomma, temperino, evidenziatore, pennelli, porta listini, buste trasparenti e fogli A4. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: da un lato accogliere con gioia e vicinanza i piccoli nuovi allievi all'interno della comunità scolastica di Faetano, dall'altro offrire un supporto economico concreto alle loro famiglie in un momento dell'anno tradizionalmente caratterizzato dalle spese per il corredo scolastico. Questo progetto conferma e rafforza il legame già estremamente saldo tra la Giunta di Castello e la Scuola Elementare "Il Mulino", un'attenzione costante che negli anni si è tradotta in numerose collaborazioni, progetti didattici e momenti di condivisione dedicati alla crescita delle giovani generazioni della comunità. La Giunta di Castello di Faetano coglie l'occasione per augurare a tutti gli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico un sereno e proficuo anno scolastico.

Comunicato stampa

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