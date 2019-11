La giunta di Coriano incontra il capitano Luca Colombari

Il sindaco di Coriano Domenica Spinelli insieme agli assessori Roberto Bianchi, Anna Pazzaglia e Giulia Santoni, mercoledì 13 novembre, ha incontrato il nuovo comandante dell'Arma dei Carabinieri Compagnia di Riccione capitano Luca Colombari. Il sindaco Domenica Spinelli: ”Abbiamo colto l’occasione per rinnovare i nostri ringraziamenti all’Arma dei Carabinieri per il costante e qualificato impegno sul territorio e per la reciproca collaborazione che in questi anni abbiamo instaurato.” Ad accompagnare il capitano Colombari il comandante della stazione dei carabinieri di Coriano il M.llo Franceso Liguori.