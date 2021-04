La Giunta di Montegiardino dona 1000 mascherine chirurgiche alla scuola elementare L'Olmo

La Giunta di Castello di Montegiardino, nel rispetto del diritto alla salute e allo studio, ha donato il 13 aprile 2021 1000 mascherine chirurgiche ai ragazzi della Scuola Elementare L’Olmo. Il messaggio è pratico e simbolico: fare in modo che i bambini possano vivere protetti il loro stare insieme in aula e nei momenti di gioco e riappropriarsi di una pur parziale normalità scolastica. Si è consapevoli della grande prova alla quale sono state chiamate le scuole che hanno bisogno per ripartire della collaborazione di tutti. La Giunta si augura che i bambini possano frequentare serenamente e in completa sicurezza le lezioni delle prossime settimane, dopo avere purtroppo sofferto i lunghi mesi di chiusura dovuti al coronavirus.

c.s. Giunta di Castello di Montegiardino