La Giunta dona 5400 mascherine alle scuole elementari del Castello di Città di San Marino

Il Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini ha consegnato, lunedì 19/04 agli alunni della Scuola elementare “La Sorgente” di Città e mercoledì 21/04 agli alunni della Scuola elementare “La Quercia” di Murata, di mascherine di produzione completamente sammarinese. La donazione si inserisce in un progetto che ha coinvolto tutti i Castelli per rinnovare la vicinanza delle Giunte ai propri cittadini e soprattutto ai più piccoli che, con il loro comportamento corretto e rispettoso, aiutano la nostra Repubblica a rialzarsi e a ritrovare una normalità necessaria per il benessere del Paese. Un ringraziamento dovuto dopo mesi di sacrifici e con la speranza di poter presto organizzare un momento di festa e di incontro. La Giunta di Castello della Città di San Marino ne approfitta per rinnovare l’invito per sabato 24 aprile all’evento MA CHE BEL CASTELLO che si terrà in occasione del "week end ecologico" che le Giunte hanno voluto organizzare per educare alla sensibilizzazione per la pulizia e tutela ambientale del nostro territorio. Vi aspettiamo, con vestiario e scarpe comode, guanti da lavoro e tanta volontà. Ci ritroveremo alle ore 9 davanti alla Scuola elementare di Murata e alle ore 9,30 all’ex Tiro a Volo. Vi aspettiamo!!!

c.s. Il Capitano Tomaso Rossini e la Giunta di Castello della Città di San Marino