La grande arte incontra una grande fiaba: Pinocchio apre gli eventi dedicati al centenario della Cassa Rurale di Faetano

Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino ospitano il grande artista Marcello Jori con la sua reinterpretazione di “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Dialogano con l’artista Daniela Marcheschi – presidente dell’Edizione Nazionale Carlo Lorenzini Collodi - ed il gallerista Emilio Mazzoli. Rinviata a data da definire la serata dialettale del 2 luglio con Checco Guidi. Con la fiaba italiana per ccellenza si apre il programma di eventi dedicati al Centenario della Cassa Rurale Faetano, promosso da Ente Cassa di Faetano e Banca d San Marino. Mercoledì 30 giugno alle ore 21.00 in Piazza del Massaro a Faetano (RSM) il grande artista Marcello Jori presenta LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Carlo Collodi – Dipinte e scritte a mano. Pinocchio, Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe e tutti i personaggi indimenticabili del grande classico per bambini e adulti creati, prendono nuova vita nell’universo fantastico e coloratissimo creato dalla penna e dal pennello di Marcello Jori. Dialogheranno con l’artista due personalità di rilievo internazionale: Daniela Marcheschi - Presidente dell’Edizione Nazionale Carlo Lorenzini, massima esperta di Collodi e della sua produzione - ed il gallerista Emilio Mazzoli, figura di riferimento in tutta Europa e non solo. Protagonisti della serata insieme agli ospiti saranno anche le opere d’arte originali da cui è nato il libro, ed una grandiosa scultura in bronzo di Pinocchio già collocata in Piazza del Massaro a Faetano, che verrà allestita ed illuminata come un vero e proprio salotto all’aperto.

GLI OSPITI

Marcello Jori Inizialmente fotografo, poi pittore, scrittore, designer, fumettista, illustratore, Marcello Jori incontra a Bologna Renato Barilli che curerà la sua prima mostra alla Galleria De’ Foscherari nel 1977. Negli anni, si afferma tra i protagonisti della scena artistica italiana partecipando a tre Biennali di Venezia, alla Biennale di Parigi e a due Quadriennali di Roma. Tiene mostre in gallerie e musei nazionali e internazionali. Nei primi anni ‘80 rivoluziona il mondo del fumetto artistico insieme al collettivo Valvoline e nel 1995 realizza la scenografia del mega concerto di Vasco Rossi "Rock sotto l'assedio". Ha realizzato oggetti per Alessi e Moroso e oltre a numerosi libri d’arte, nel 2000 ha pubblicato il bestseller Nonna Picassa (Mondadori Strade Blu). Ha disegnato copertine per La Lettura e il Corriere della Sera dove più volte ha scritto d'arte, non da giornalista ma da artista. Oggi le sue opere sono esposte nelle più importanti gallerie italiane.

Daniela Marcheschi Critico letterario e docente di Letteratura italiana, Lingue e letterature nordiche e Antropologia delle arti in diverse università, tra le quali Salamanca, Uppsala, Firenze, Perugia e Lisbona. Presidente dell'Edizione Nazionale Carlo Lorenzini, per la quale supervisiona e valuta tutte le pubblicazioni su Collodi e le sue opere, è anche direttore scientifico della Fondazione Dino Terra. Oltre a numerosi saggi tradotti in diversi paesi, ha curato i «Meridiani» Mondadori delle Opere di Carlo Collodi (1995) e di Giuseppe Pontiggia (2004), Collodi ritrovato (1990); il volume riassuntivo di critica e teoria della letteratura Il Sogno della letteratura (2012); Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazione in Italia (2016); Il naso corto. Una rilettura delle Avventure di Pinocchio (2016).

Emilio Mazzoli Fondatore della Galleria Mazzoli - Modena e Berlino - Emilio Mazzoli è conosciuto in tutto il mondo come uno dei galleristi più importanti della nostra epoca. Si deve a lui la prima personale al mondo di Basquiat, organizzata proprio a Modena nel 1981. La sua voglia di scoprire lo ha portato fin da subito in giro per l'Italia a raccogliere gli artisti più interessanti che agitavano il dibattito culturale, raggiungendo il successo internazionale, alla fine degli anni '70, con la Transavanguardia. Nella sua galleria Mazzoli continua a proporre le sperimentazioni di artisti italiani e internazionali ma anche le retrospettive di maestri del Novecento.

Giovedì 1 luglio, sempre Piazza del Massaro – Faetano alle 21.00, l’autore romagnolo Maurizio Garuti presenterà il suo libro IL SEGRETO DELLA CAVALLINA STORNA – Un’altra verità sull’omicidio Pascoli (Edizioni Minerva). Al centro della scena uno dei cold case più famosi della letteratura italiana: l’omicidio di Ruggero, fattore del Principe Torlonia e padre di Giovanni Pascoli, vicenda che ha ispirato la celebre poesia La cavallina storna. Rinviata a data da definirsi la serata dialettale con Checco Guidi prevista per il 2 luglio. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. E’ gradita prenotazione sul sito www.ecf.sm/centenario oppure contattando la Segreteria dell’Ente Cassa di Faetano ai seguenti recapiti: Tel: 0549 950125 | Mail : centenario@ecf.sm



