La grande evasione di Gabriel dalla cella di Cagliostro

Sabato 5 novembre alle ore 15,00 sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del Festival internazionale della magia di San Marino la spettacolare evasione eseguita dall' illusionista Gabriel lo scorso aprile dalla cella di Cagliostro sita nella suggestiva fortezza di San Leo. L'impresa era stata eseguita in anteprima mondiale lo scorso 12 aprile in apertura del 23° Festival internazionale della magia di San Marino. Interverranno alcuni ospiti e testimoni che commenteranno l'evento. Verranno trasmessi filmati inediti ripresi da drone nonché qualche curioso retroscena. Conduce Aldo Ghiurmino storico e profondo studioso di arte magica. La regia e le riprese con drone sono di Rudi Miserocchi coadiuvato da Giacomo Seri.

Questo il link per seguire la diretta : https://www.facebook.com/events/492069752871040