La grande partecipazione riscossa rappresenta la conferma della bontà del nostro progetto

Alleanza Riformista ringrazia i numerosi concittadini che, appena una settimana fa, hanno partecipato - con attenzione ed entusiasmo - alla serata pubblica intitolata "Nuove Energie per la Repubblica". Una partecipazione massiccia che ci riempie di responsabilità e di nuovi stimoli. Alleanza Riformista vuole rappresentare un nuovo spazio politico aperto ai moderati ed ai riformisti ponendosi - di fronte ai problemi del Paese - con realismo e concretezza. Nei prossimi giorni Noi Sammarinesi, Movimento Ideali Socialisti e la componente Socialista indicheranno i propri rappresentanti in seno al Gruppo di Coordinamento. Un organismo politico concepito, non solo per affiancare i membri del Consiglio Grande e Generale, ma anche per strutturare le modalità di costruzione del nuovo soggetto politico. Valorizzando le identità delle componenti in campo e in grado di aprirsi a nuovi contributi espressione della società civile.

Cs - Alleanza Riformista