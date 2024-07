La grande pista da ballo di Rimini Folk e la poesia in musica di Morgan aprono la Weekend Dance

La fotografia che ha dato il via del Weekend Dance non poteva che essere quella di ieri sera in piazza Cavour. A conclusione di un anno ricco di iniziative per i centri sociali riminesi che contano 11 mila soci nel territorio di Rimini, ieri sera piazza Cavour si è trasformata in una grande balera con una pista di 130 metri quadri per ballare a cielo aperto con Rimini Folk, uno degli appuntamenti più attesi del lungo fine settimana della Notte Rosa. La serata aperta a tutti ha avuto tra i protagonisti i Santa Balera che hanno suonato Romagna Mia, nel settantesimo anniversario, accompagnati da Riccarda Casadei, l’orchestra spettacolo di Frank David, le sirene danzanti, gli sciocarein, la cantante Luana Babini. Durante la serata sono stati premiati i soci più longevi dei diversi centri sociali (qui tutte le foto della serata: https://we.tl/t-CuYtW4nvza). In contemporanea nell’arena Francesca da Rimini risuonava un’altra grande anteprima della Notte Rosa con protagonista un artista innamorato della grande canzone d’autore italiana. Il cantante, compositore e polistrumentista Morgan ha proposto davanti a un’arena gremita di persone di tutte le età i suoi ultimi pezzi e alcuni tra i grandi classici della canzone italiana. E oggi e domani la Notte Rosa entra nel vivo con i grandi e attesi concerti con i protagonisti di primo piano della musica italiana come Blanco, Gaia e i dj Shablo, Joshua e Epoque (5 luglio, piazzale Fellini), Federico Mecozzi (alba Rimini terme 6 luglio), Cioffi e Mara Sattei (6 luglio RDS live piazzale Kennedy), Ludovico Einaudi (7 luglio Teatro Galli), i dj di RDS 100% Grandi Successi Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. Anche la spiaggia si illumina di rosa con Un Mare di Rosa in Riva. Anche quest’anno la spiaggia di Rimini diventa il palcoscenico di tantissimi spettacoli: Un Mare di Vino, Un Mare di Fuoco e la romantica passeggiata sulla riva del mare. Dal bagno 47 al 63 punti spettacolo dislocati sulla sabbia, danzatori, fuochisti, circensi e acrobati balli, spettacoli di mangiafuoco e danzatori e prelibate degustazioni, con i fuochi d’artificio sul mare che, come ogni anno, fanno sognare 110 chilometri di costa all’unisono. Spazio anche la Notte Rosa della cultura fra poesie nel chiostro della biblioteca (5 luglio Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia), spettacoli di cori nel chiostro (sabato 6 luglio La Bottega delle Voci), le visite guidate ai gioielli di arte e cultura della città (5 e 6 luglio il Museo propone la visita alle nuove sale dall’Alto Medioevo al Quattrocento del Museo della Città), le visite serali al Tempio Malatestiano con l’accompagnamento della musica e del canto per ammirare la bellezza di uno tra i più importanti monumenti del Rinascimento italiano. E ancora gli appuntamenti con le visite guidate alla Biennale disegno Rimini, la mostra in battigia per omaggiare il personaggio di Mafalda, in occasione della 40a edizione di Cartoon Club. Sempre all’insegna del ballo il grande flash mob collettivo per celebrare la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare, che trascinerà nel vortice del divertimento giovani, famiglie, anziani e bambini sabato 6 luglio alle 18.00 in punto con ritrovo ufficiale in Piazzale Kennedy, proprio davanti alla postazione di RDS.

cs Comune di Rimini