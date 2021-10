La Guardia Costiera ad ECOMONDO 2021 – The Green Technology Expo

Nell’ambito della 24ª edizione di ECOMONDO, fiera internazionale della green e circular economy nell’area euro-mediterranea, svoltasi dal 26 al 29 ottobre presso la Fiera di Rimini, personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rimini ha svolto, nella odierna giornata conclusiva, una serie di conferenze a carattere educativo e divulgativo a favore di studenti delle scuole di secondo grado della regione Emilia-Romagna. L’attività si è tenuta presso lo spazio espositivo allestito dal Ministero della transizione ecologica (Mi.T.E.), dal quale il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera dipende funzionalmente per la tutela dell’ambiente e dell’habitat marino e costiero. Le sessioni a favore degli studenti hanno avuto l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di tutelare l’ambiente e la sua biodiversità rispetto alle minacce rappresentate dall’inquinamento e dall’azione dell’uomo, permettendo di illustrare i molteplici servizi di istituto del Corpo delle Capitanerie di Porto a tutela delle risorse naturali. La Guardia Costiera ha partecipato anche agli eventi di apertura di ECOMONDO 2021 e, in particolare, agli “Stati generali della Green Economy”, in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica e con il patrocinio della Commissione Europea. In tale occasione vi è stata la partecipazione del Capo del Reparto Ambientale Marino (R.A.M.) presso il Mi.T.E. - Ammiraglio Ispettore (CP) Aus. Aurelio CALIGIORE, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, C.F. (CP) Marcello MONACO.

Cs Capitaneria di Porto di Rimini- Guardia Costiera

