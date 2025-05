La Guardia Costiera compie 160 anni. Passione per il mare, tradizione ed innovazione al servizio del paese Rimini festeggia tra sport, spettacolo e scoperta del mare. Quattro giorni di eventi per conoscere da vicino chi ogni giorno protegge le nostre coste, il mare e chi lo utilizza

Dal 29 maggio al 1° giugno, in occasione dei 160 anni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Rimini diventa palcoscenico di eventi unici, tra mare, sport e spettacolo, pensati per coinvolgere anche i più giovani e raccontare da vicino il lavoro di chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza in mare. Durante i giorni della Fiera di RiminiWellness (dal 29 maggio al 1 giugno), uno spazio espositivo interattivo all’interno del quartiere fieristico (padiglione D6) racconterà – con video, simulatori, attività esperienziali e incontri – cosa significa oggi far parte della Guardia Costiera: un’occasione perfetta per i ragazzi che sognano una carriera al servizio del mare e dell’ambiente, o anche solamente curiosi di conoscere una professione avvincente e di grande valore per il Paese e la comunità. Evento mondano sabato 31 maggio, alle 18:00 al Teatro Galli di Rimini: una serata- evento, presentata da Martina COLOMBARI, che articola momenti musicali della pluripremiata compagine giovanile Mondaino Youth Orchestra, di spettacolo con l’attore e comico Roberto CIUFOLI, e di cinema con la proiezione del cortometraggio “NEREIDE”. Saranno ospiti della serata anche il fitness influencer Marco TOMASIN che racconterà la sua esperienza nei panni di Rescue swimmer della Guardia Costiera; l’attrice Samanta PICCINETTI (protagonista) insieme ad Alessandro D’AMBROSI e Santa DE SANTIS registi del cortometraggio. Storie, musica e immagini, per conoscere il Corpo delle Capitanerie di porto e la sua storia, con ospiti, testimonianze e momenti emozionanti. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 17.30 fino all’inizio dell’evento, che si concluderà alle 19.30. Gran finale domenica 1° giugno con un’appassionante gara di aquathlon sulla spiaggia libera di Rimini, vicino Piazzale Boscovich, che vedrà sfidarsi in velocità e resistenza gli atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Un evento che unisce sport, gioco di squadra e valori condivisi, al servizio dei cittadini e del Paese. Un’occasione speciale per avvicinarsi al mondo della Guardia Costiera in modo coinvolgente e attuale, tra tradizione, innovazione e sport. Segui gli aggiornamenti e i momenti salienti sui social ufficiali della Guardia Costiera.

