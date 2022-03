La guerra interroga San Marino La CSU invita cittadini, lavoratori e pensionati a partecipare alla serata pubblica di mercoledì 30 marzo nella Sala Montelupo di Domagnano

La guerra interroga San Marino.

La guerra russo-ucraina interroga San Marino. È il tema di fondo della serata pubblica promossa dalla Centrale Sindacale Unitaria in calendario mercoledì 30 marzo ore 21 alla Sala Montelupo di Domagnano. “Questa guerra nel cuore dell’Europa con la sua tragica scia di dolore e devastazioni e suoi pesanti contraccolpi geopolitici ed economici - affermano i segretari generali Enzo Merlini (CSdL) e Gianluca Montanari (CDLS) - sta provocando un vero e proprio cambio d’epoca, così come sono tanti gli interrogativi che questa tragedia mette difronte anche alla nostra piccola Repubblica”. Interrogativi che riguardano temi cruciali come la storica neutralità sammarinese, l’aiuto ai profughi e le prospettive economiche della Repubblica. “L’allineamento alle sanzioni che l’Europa ha applicato alla Russia - si chiedono i segretari CSU - quali conseguenze avrà sul tradizionale ruolo di neutralità attiva esercitato da San Marino? Quali aiuti immediati e che opportunità di studio e lavoro offrire ai circa 300 profughi accolti in Repubblica? Questo conflitto ci mette poi difronte alla più grave crisi energetica dell’ultimo mezzo secolo, come arginare quindi il caro bollette e che contromisure mettere in campo per sostenere la crescita economica e occupazionale?”. Alla serata interverranno il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, il responsabile della Caritas sammarinese, Giovanni Ceccoli, il direttore del Centro Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino, Michele Chiaruzzi, il segretario generale CSdL, Enzo Merlini, il segretario generale CDLS, Gianluca Montanari. Modera la serata Giovanna Bartolucci, giornalista di RTV

In base alle norme anti Covid è raccomandato l’ingresso con mascherina.

