La Lectio Magistralis voluta dall'Associazione Emma Rossi su Youtube

L’Associazione Emma Rossi informa che nella serata di giovedì 14 marzo presso la sala Montelupo di Domagnano si è tenuta l’annuale lectio magistralis, dal titolo "La relazione di cura tra vincoli e risorse: è ancora possibile coltivare la visione di un nuovo paradigma nei servizi di aiuto alla persona?" La lezione è stata affidata alla dott.ssa Mariagnese Cheli, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in terapia della famiglia, con una lunga esperienza nel campo della tutela dei bambini e degli adolescenti svolta all’interno del servizio sanitario nazionale italiano, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. La dott.ssa Cheli ha saputo catalizzare l'attenzione del pubblico in sala come raramente si verifica e la sua interessantissima lezione è stata molto apprezzata per i contenuti espressi e per la disponibilità della relatrice a rispondere alle domande poste dai presenti. L’Associazione rende noto che il video della lectio magistralis è rintracciabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=L0ejIfQYUpQ&t=35s Nella stessa serata è stato presentato al pubblico il volume “Lectio Magistralis 2019-2023” contenente i testi delle lezioni del prof. Corrado Petrocelli, Rettore dell’Università di San Marino; del prof. Roberto Baratta, docente di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre; della prof.ssa Lina Bolzoni, Professoressa Emerita di Letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; del dott. Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore della rivista Domino; della dott.ssa Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice. Il volume edito da Bookstones è disponibile in libreria oppure può essere richiesto direttamente all’Associazione Emma Rossi.

cs Associazione Emma Rossi