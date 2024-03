La Lectio Magistralis voluta dall'Associazione Emma Rossi su Youtube

La Lectio Magistralis voluta dall'Associazione Emma Rossi su Youtube.

L’Associazione Emma Rossi informa che nella serata di giovedì 14 marzo presso la sala Montelupo di Domagnano si è tenuta l’annuale lectio magistralis, dal titolo "La relazione di cura tra vincoli e risorse: è ancora possibile coltivare la visione di un nuovo paradigma nei servizi di aiuto alla persona?" La lezione è stata affidata alla dott.ssa Mariagnese Cheli, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in terapia della famiglia, con una lunga esperienza nel campo della tutela dei bambini e degli adolescenti svolta all’interno del servizio sanitario nazionale italiano, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. La dott.ssa Cheli ha saputo catalizzare l'attenzione del pubblico in sala come raramente si verifica e la sua interessantissima lezione è stata molto apprezzata per i contenuti espressi e per la disponibilità della relatrice a rispondere alle domande poste dai presenti. L’Associazione rende noto che il video della lectio magistralis è rintracciabile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=L0ejIfQYUpQ&t=35s Nella stessa serata è stato presentato al pubblico il volume “Lectio Magistralis 2019-2023” contenente i testi delle lezioni del prof. Corrado Petrocelli, Rettore dell’Università di San Marino; del prof. Roberto Baratta, docente di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre; della prof.ssa Lina Bolzoni, Professoressa Emerita di Letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; del dott. Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore della rivista Domino; della dott.ssa Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice. Il volume edito da Bookstones è disponibile in libreria oppure può essere richiesto direttamente all’Associazione Emma Rossi.

cs Associazione Emma Rossi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: