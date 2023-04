La legge sugli Istituti di Istruzione Superiore esalta l’idea di istruzione del Partito dei Socialisti e dei Democratici

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici esprime il proprio apprezzamento per l’approvazione, nella più recente seduta del Consiglio Grande e Generale, della legge quadro presentata dal Segretario di Stato per l’Istruzione Andrea Belluzzi. La Legge presentata è espressione di numerosi temi sui quali si basa l’attività del Partito dei Socialisti e dei Democratici: il miglioramento di percorsi scolastici e l’istruzione in primis ma anche l’opportunità di aprire i confini sammarinesi a nuovi istituti e l’internazionalizzazione del nostro sistema di istruzione, tutto quanto con una particolare attenzione all’Europa, al Processo di Bologna e alla Convenzione di Lisbona. Il provvedimento va a colmare una lacuna della legislazione universitaria sammarinese. Dopo l'ingresso nel “Processo di Bologna” che di fatto parifica l’Università sammarinese agli standard e alle linee guida adottati nell'Unione Europea, la ratifica della Convenzione di Lisbona, sul riconoscimento dei Titoli di Studio, e l'approvazione della Legge di riforma dell'Università di San Marino del 2014 si compie un ulteriore passo in avanti dotando il paese di una norma che stabilisce i principi e le finalità che devono ispirare l'attività degli Istituti di Istruzione Superiore a San Marino richiamandoli ad operare in coerenza agli obiettivi e agli indirizzi strategici stabiliti dalla Segreteria di Stato con delega all'Università, pur nel pieno rispetto della libertà d'insegnamento. La Legge presentata dal Segretario di Stato Belluzzi completa di fatto il processo di riconoscimento del sistema sammarinese di istruzione superiore in Europa. Un passo importante che il PSD non può che accogliere con la massima soddisfazione congratulandosi con tutti coloro che si sono impegnati per determinarne la realizzazione.

cs L’Ufficio Stampa PSD

