La leggerezza è un valore. E l’arte ce la racconta

Il San Marino Green Festival mette in campo la sua prima anticipazione dell'evento green di quest’anno, che andrà in scena venerdì 24 e sabato 25 giugno nel Centro Storico di San Marino. Lo fa operando una intelligente partnership con la Carlo Biagioli srl, che negli anni si è distinta nel campo della cultura sammarinese per avere organizzato mostre e concorsi artistici a livello internazionale. E così Sabato alle ore 18 ci sarà il vernissage della mostra dal titolo “L'insostenibile leggerezza dell'arte”, con la quale la Carlo Biagioli srl inaugura anche il suo nuovo spazio espositivo in via XXV Marzo, 71, lungo la superstrada di San Marino. In passerella una serie di artisti dagli stili diversi, ma che incarnano a modo loro una riflessione sui temi ambientali. Per tale motivo l’inserimento dell’iniziativa nel calendario del San Marino Green Festival. Gli artisti in campo Lucia Peruch dei Mutoid, Anna Maria Scocozza, Luciano Michi, Esther Cimmarusti, Fabio Barone, Pier Antonio Costantini, Michael Felici e Gabriele Geminiani, sono stati selezionati dalla curatrice Chiara Macina che negli anni ha affiancato Carlo Biagioli in questi itinerari nel mondo dell’arte e della letteratura. Arte e sostenibilità è un binomio caro al festival che ha creato gli Archivi Sostenibili, raccolta di opere d’arte con una spiccata valenza didattica attualmente con sede a Sogliano al Rubicone e a breve, molto probabilmente, con una propria finestra sull’adriatico nel Museo comunale di Rimini.

c.s. San Marino Green Festival