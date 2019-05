La lettera dei genitori della scuola elementare "La Quercia" di Murata

Come rappresentanti dei genitori della scuola elementare "La Quercia" di Murata desiderano ringraziare vivamente, tutte le persone che hanno risposto al nostro appello condividendo il video #TuttiIn1 realizzato in questi giorno e condiviso sui social network. Siamo felici di essere riusciti, tutti assieme, a sensibilizzare tante persone ed a passare un importante messaggio di solidarietà. Sappiamo che questo nostro appello è arrivato anche alla Direzione della scuola e contiamo vivamente di poter trovare una soluzione condivisa, ma soprattutto, ottenere un impegno concreto nel poter riorganizzare le classi affinché la nostra prima non venga a mancare nel prossimo anno scolastico. Cogliamo l'occasione per rinnovare l’invito ai genitori dei bambini di prima, che hanno già iscritto i propri figli in un’altra scuola. Se fossero interessati a valutare il cambio presso il plesso di Murata, poiché si trovano in una classe numerosa ed hanno maggiori disponibilità di trasporto, possono contare anche sul nostro supporto per ottenere tutte le informazioni utili e capire quali benefici potranno avere i loro figli iscrivendoli alla scuola “La Quercia”. Inoltre le stesse maestre stanno valutando l'ipotesi di organizzare un Open Day aperto a tutti e qualora fosse possibile ci attiveremo per una nuova comunicazione pubblica. Per chi desiderasse contattarci, lo può fare tramite la pagina facebook del Pedibus all’indirizzo https://www.facebook.com/pedibus.sm/ oppure via email a pedibus.sm@gmail.com. Grazie ancora e continuate a condividere il nostro video!