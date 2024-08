La lista Jamil incontra Michele De Pascale , candidato alla presidenza della Regione Emila-Romagna "Noi ci siamo. Saremo al fianco di De Pascale"

"Noi ci siamo. Saremo al tuo fianco in questa avventura come candidato delle forze del centrosinistra alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna ". Non usa mezzi termini Fabio Gamberi, presidente della associazione Lista Jamil- Rimini Rinata, per esprimere l'appoggio convinto dall'Associazione alla candidatura di Michele De Pascale. "Quello di oggi è l'inizio di un percorso- ha detto ancora Gamberi- che ci porterà a confrontarsi sui temi come la sanità, l'inclusione sociale, la rigenerazione urbana, lo sviluppo dell'aeroporto ma che ha già trovato un sentire comune nella valorizzazione del civismo. Sono molto importanti le parole usate da Michele De Pascale sul ruolo delle liste civiche". A sostegno della candidatura di De Pascale ci sarà una lista di " Civici" che metterà insieme una sessantina di realtà presenti in Regione. In sala ieri giovedì 29 agosto al Centro Congressi Sgr gli assessori Kristian Gianfreda, che ha aperto l'incontro, Michele Lari ed Anna Montini oltre agli eletti da Lista Jamil in consiglio comunale a Rimini. Padrone di casa, ovviamente, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che del candidato De Pascale ha messo in rilievo il fatto di essere un romagnolo e il suo efficace pragmatismo. "Michele è prima di tutto un bravo amministratore - ha detto il sindaco di Rimini - e da lui ci aspettiamo che valorizzi Rimini all'interno di un sistema che è quello emiliano romagnolo". Andrea Bellucci, capogruppo in consiglio comunale, ha ricordato come Lista Jamil "sia un concentrato di campo largo che mette insieme personalità del mondo moderato e liberale fino ad esperienze dell'associazionismo cattolico e del centrosinistra". Michele De Pascale è stato molto netto. " La presenza di una lista di 'Civici' è stata una delle condizioni della mia candidatura". "La politica anche a livello regionale - ha detto il candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna - non può prescindere da un impegno civico. La' dove nascono esperienze serie queste diventano generative di percorsi innovativi di cui la politica ha bisogno". La prossima settimana a Faenza ci sarà un incontro di coordinamento delle liste civiche di tutta la regione che sosterranno la candidatura di Michele De Pascale a presidente della Regione Emilia-Romagna.

cs Lista Jamil

