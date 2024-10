La Locomotiva propone per l'autunno il laboratorio di scrittura “L'officina dei racconti”

L’Associazione culturale Locomotiva, già organizzatrice del concorso per comici emergenti Locomix e del premio letterario Scritti da ridere, propone per la stagione autunnale un laboratorio di scrittura aperto a ragazzi e adulti.

Il corso, intitolato L’Officina dei Racconti, offre uno spazio creativo a chi desideri cimentarsi nella scrittura di un racconto breve. L’iscrizione è aperta sia a chi ha già un’esperienza di scrittura sia a chi è alle prime armi.

Non sarà un seminario teorico, ma un laboratorio pratico. Attraverso letture, esempi, strategie e, soprattutto, esercitazioni e momenti di condivisione, il laboratorio affronterà gli elementi principali della narrazione breve (idee, trama, personaggi, dialoghi, editing…) accompagnando gli iscritti nella pianificazione e nella stesura del racconto.

Gestirà il laboratorio Michele Ghiotti, insegnante e autore sammarinese, finalista al Premio Calvino 2024 – Sezione Racconti.

Questo il calendario degli appuntamenti:

● martedì 5 novembre 2024

● martedì 12 novembre 2024

● martedì 19 novembre 2024

● martedì 26 novembre 2024

● martedì 3 dicembre 2024

● martedì 10 dicembre 2024

Gli incontri si svolgeranno presso la Consulta delle Associazioni, in Via Cà dei Lunghi 132, dalle ore 20:30 alle 22:30.

È possibile iscriversi al corso via mail a info@locomotiva.org, indicando nell’oggetto “Iscrizione Officina dei Racconti” e nel corpo della mail nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono e indirizzo mail.

La quota di partecipazioni è di 60€, da versare all’Associazione Culturale Locomotiva. Il pagamento può essere effettuato al momento della prima lezione.

Il laboratorio sarà attivato con un numero minimo di 5 partecipanti per un massimo di 15 corsisti.



