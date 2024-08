La lotta alle plastiche in mare del Green Festival

Dopo aver raccolto l'ok del comune di Rimini tramite l'assessora per l'ambiente Anna Montini, il progetto "Dalle reti alla rete: dalle reti dei pescatori alla rete dei social" è giunto martedì scorso al vaglio del vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. All'incontro era presente Gabriele Geminiani, ideatore del progetto e organizzatore del Green Festival San Marino e Montefeltro, dei quali il progetto è figlio. “Si tratta di una mostra itinerante di oggetti recuperati in mare dalle reti dei pescatori con il duplice scopo di sensibilizzare sia i cittadini che i pescatori verso il problema delle plastiche in mare. I pescatori, come del resto bagnini e albergatori, sono coloro che dal mare ricavano sostentamento per sé e per le proprie famiglie, e vanno considerati come potenziali alleati strategici che, se adeguatamente coinvolti, possono rivestire un ruolo determinante in qualsiasi azione di ripulitura come di monitoraggio delle plastiche in mare” dice dell’iniziativa Geminiani. Il dott. Vimini si è mostrato molto interessato al progetto, proponendo di "attaccarci" dei laboratori dedicati alle scuole e ai cittadini, visionando sul posto uno spazio ad hoc all'interno dei Musei Civici. Questo al fine di radicare quanto più possibile il progetto e i suoi contenuti nella comunità pesarese e non solo. Nell'iniziativa sono già state coinvolte le Capitanerie di Porto di Rimini e Cattolica, e lo stesso progetto è al vaglio del CNR di Ancona e Venezia oltre che del Piano Strategico di Rimini.

c.s. Green Festival San Marino e Montefeltro

