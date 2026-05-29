La maggioranza incontra l’Associazione Emma Rossi sul progetto di legge in materia di Fine vita

La maggioranza ha avviato in questi giorni un confronto serio e responsabile sul progetto di legge promosso dall’Associazione Emma Rossi in materia di consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento e accompagnamento della persona nella fase finale della vita. Si tratta di un tema delicato, che tocca la coscienza individuale, la dignità della persona, il dolore delle famiglie e il rapporto tra medico e paziente. Proprio per questo non può essere affrontato con superficialità, tantomeno trasformato in un tema di contrapposizione ideologica. L’obiettivo è costruire una legge equilibrata, capace di riconoscere libertà e, allo stesso tempo, di garantire protezione, prudenza e responsabilità nei passaggi più difficili della malattia, rispettando il diritto della persona a essere informata, a comprendere le cure proposte, ad accettare o rifiutare trattamenti sanitari, anche esprimendo anticipatamente le proprie volontà nel caso in cui, in futuro, non fosse più in grado di farlo. Tenendo al centro la persona e i suoi bisogni, e rafforzando le relazioni umane di cura e di accompagnamento famigliare perché nessuna persona fragile, anziana o malata deve sentirsi abbandonata, o considerarsi un peso per la famiglia o per la società. La maggioranza ritiene indispensabile che una legge di questo tipo contenga garanzie solide. Per questo servono informazione piena, consenso libero e consapevole, centralità del medico, accesso effettivo alle cure palliative, sostegno psicologico, possibilità di modificare in ogni momento le proprie volontà e strumenti seri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate. Su queste basi, la maggioranza ha individuato un punto di equilibrio rispetto al testo presentato dall’Associazione Emma Rossi. Un equilibrio che non pretende di cancellare sensibilità diverse, ma che prova a tenerle insieme con rispetto: libertà e responsabilità, protezione dei più fragili, centralità della persona, consenso informato e accompagnamento nella relazione di cura. Su questi presupposti, nella giornata odierna la maggioranza ha incontrato i proponenti per illustrare gli emendamenti elaborati e confida che tali proposte possano essere comprese, condivise e accolte come contributo costruttivo al percorso legislativo. Prima del deposito degli emendamenti, previsto per il 2 giugno, la maggioranza incontrerà anche le forze di opposizione, con l’obiettivo di ricercare la massima trasversalità possibile su un tema che, per la sua natura, richiede responsabilità istituzionale e rispetto delle diverse sensibilità. La volontà è arrivare a una legge quanto più possibile giusta, prudente e umana: una legge che non impone, non semplifica e non lascia soli, ma accompagna la persona, le famiglie e i professionisti sanitari in una fase così delicata dell’esistenza umana.

C.s. - PDCS Libera PSD AR Giovanna Cecchetti







