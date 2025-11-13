La Maggioranza: L’accordo di associazione con l’Unione Europea è una scelta strategica per il futuro della Repubblica di San Marino



La Maggioranza rinnova con unità e convinzione il proprio sostegno al percorso che conduce alla ratifica dell’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, ritenendolo una tappa fondamentale per il rafforzamento della competitività del Paese e per l’ampliamento delle sue opportunità di sviluppo.

L’accordo rappresenta un passaggio storico, frutto di anni di negoziati portati avanti con serietà, competenza e spirito di collaborazione istituzionale. Esso offre alla nostra Repubblica la possibilità di inserirsi in modo più stabile e strutturato nel contesto europeo, garantendo maggiore certezza normativa, più strumenti per sostenere le imprese, nuovi spazi per i giovani, e un complessivo miglioramento della capacità di attrarre investimenti e talenti.

La Maggioranza intende rispondere alle affermazione contrarie con determinazione, ritenendo il progetto europeo l'opportunità più preziosa che avrà la Repubblica per costruire il proprio futuro, e rafforza il proprio sostegno al responsabile della politica estera sammarinese, spesso oggetto di attacchi sistematici strumentali.

È fondamentale mantenere un confronto serio, basato sui contenuti e sul senso di responsabilità verso il Paese. L’interesse della Repubblica deve prevalere sopra qualsiasi logica di parte.

In un mondo in cui le sfide economiche, tecnologiche e sociali richiedono risposte condivise, l’Accordo di Associazione non rappresenta una perdita di sovranità, bensì un rafforzamento della nostra autonomia attraverso una più efficace integrazione con un sistema che tutela regole chiare, trasparenza e cooperazione.

Ribadiamo che questo percorso è un investimento sul futuro delle nuove generazioni, un impegno per modernizzare il sistema Paese e una scelta di apertura che rafforza la nostra identità e la nostra capacità di affrontare insieme le sfide globali.

San Marino, forte delle proprie istituzioni e della propria storia, merita di cogliere questa opportunità con consapevolezza e fiducia.



Comunicato stampa

PDCS

AR

LIBERA

PSD

Consigliere Giovanna Cecchetti











