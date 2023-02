La Maggioranza sul rating Fitch: "Un risultato atteso ma non scontato e soprattutto necessario"

La Maggioranza prende atto del giudizio di affidabilità espresso dall’Agenzia di Rating Fitch che ha valutato lo stato di salute del nostro sistema economico-finanziario e che ha confermato il precedente Rating BB e il mantenimento di una prospettiva stabile. Un risultato atteso ma non scontato e soprattutto necessario, visti anche gli impegni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi, in particolare il rifinanziamento del prestito internazionale, la riforma dell’IGR e l’attuazione della legge sulla cartolarizzazione. Un giudizio in linea con quello precedentemente espresso dal FMI durante l’ultima visita che ribadiva la ritrovata credibilità del nostro sistema economico-finanziario nei confronti dei mercati internazionali.

La Maggioranza invita il Governo a continuare il lavoro che si sta portando avanti per rendere ancor più sostenibile lo sviluppo economico del Paese, migliorare l’operatività delle nostre imprese e favorire l’interscambio nel mercato Europeo, incrementare i livelli di attrattività turistica, rendendo San Marino una meta ancor più desiderata per i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo. Un’agenda concreta e fitta di riforme e progetti da realizzare prima della scadenza della legislatura, rilanciata nel vertice di maggioranza del mese scorso, che mette in evidenza alcuni dei principali obiettivi: la definizione dell’Accordo di Associazione con l’UE per il futuro economico e sociale del Paese, l’attuazione di un piano di emergenza per una maggiore autonomia energetica, il rifinanziamento del debito, la riforma IGR, gli investimenti per le infrastrutture nel settore turistico e non solo, la piena sostenibilità e una migliore efficienza ed ottimizzazione del nostro sistema sanitario e sociale.

La Maggioranza per questo importante lavoro intende ribadire il proprio sostegno all’attività che l’esecutivo dovrà svolgere nei prossimi mesi, un lavoro complesso e delicato per l’attuazione del programma di Governo al fine di rendere il nostro Paese ancor più virtuoso e affidabile.



Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Movimento Civico Rete

Noi Per la Repubblica

Domani Motus Liberi

Denise Bronzetti del Gruppo Misto di Maggioranza