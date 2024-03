La Magia del Festival di San Marino Cattura l'Immortalità in un Volume Celebrativo: "25 anni di Festival della Magia di San Marino"

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, riconosciuto come uno degli eventi magici più prestigiosi al mondo, ha recentemente chiuso i battenti della sua edizione celebrativa del quarto di secolo, segnando ancora una volta il suo posto nell'elite globale dell'illusionismo. Con un trionfo senza precedenti, il festival ha raccolto sotto il suo cielo stellato in questi anni alcuni dei nomi più illustri del panorama magico internazionale, tra cui Binarelli, Alexander, Silvan, Raul Cremona Forest.. che hanno incantato il pubblico con le loro performance mozzafiato.

L'ultima edizione, magistralmente condotta da Enzo Iacchetti, ha visto un gala indimenticabile il sabato 16 marzo, consolidando il festival come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di magia. Con grande anticipazione, annunciamo che la prossima edizione si terrà nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2025, promettendo ancora una volta di portare a San Marino il meglio dell'illusionismo mondiale.

Per immortalare la magia di questi 25 anni, Carlo Filippini Editore è orgoglioso di presentare **"25 ANNI DI FESTIVAL DELLA MAGIA DI SAN MARINO"**, un'opera monumentale curata dal rinomato storico della magia Aldo Ghiurmino. Questo volume non solo ripercorre la storia affascinante dell'evento, ma offre anche uno sguardo esclusivo dietro le quinte, rivelando aneddoti, curiosità inedite e retroscena dei momenti più emblematici del festival.

Scritto da Aldo Ghiurmino, figura di spicco nel mondo dell'illusionismo e autore di numerose opere celebri, il libro si rivela una risorsa inestimabile per gli appassionati di magia, raccontando la storia di come San Marino sia diventato il palcoscenico per alcuni dei più grandi maghi del nostro tempo.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino e Carlo Filippini Editore invitano stampa e pubblico a scoprire **"25 ANNI DI FESTIVAL DELLA MAGIA DI SAN MARINO"**, disponibile ora a un prezzo speciale di lancio di €35,00 anziché €49,00. Questa edizione limitata è una testimonianza del potere senza tempo della magia e della sua capacità di unire le persone attraverso la meraviglia e l'ammirazione.



