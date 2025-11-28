La magia del Natale: in mostra gli alberi di Natale artigianali realizzati dalle donne della Società Femminile di Mutuo Soccorso

suo genere: una Bianca Collezione di Alberi di Natale interamente realizzati dalle mani preziose delle donne dell’associazione, frutto di creatività, abilità artigiana e spirito comunitario, di un lavoro manuale che tesse e intreccia non solo fili e colori, ma anche vite e storie. L'installazione artistica di un bosco di alberi bianchi all'uncinetto che combina elementi di natura, arte tessile e estetica monocromatica è collocata all’interno della galleria della Cassa di Risparmio, trasformata per l’occasione in un ambiente naturale completamente bianco, un effetto suggestivo che valorizza le texture e i dettagli dell'uncinetto e richiama la purezza della neve e la magia dell’inverno. L’allestimento è pensato per immergere i visitatori in un’atmosfera luminosa ed essenziale, capace di valorizzare ogni creazione e la storia che ogni donna che porta con sé. La mostra nasce con l’obiettivo di celebrare il talento femminile, promuovere l’artigianato locale e sostenere le attività della Società Femminile di Mutuo Soccorso, che da anni opera sul Territorio per favorire solidarietà, inclusione e partecipazione attiva. “Un albero che non è solo un albero, ma anche simbolo di socialità e condivisione”. L’evento sarà aperto al pubblico dal 29 novembre 2025 per tutta la durata delle festività natalizie. Ingresso libero.

c.s. Società Femminile di Mutuo Soccorso

