La magia del Natale si accende sul mare d'inverno: inaugurati il presepe di sabbia e l’Ice village.

Inaugurato il grande presepe di sabbia sulla spiaggia libera di Marina Centro che apre da oggi ufficialmente al pubblico insieme al Villaggio di Natale, alla pista di ghiaccio e alla passeggiata sulle dune con le panchine illuminate lungo tre chilometri di spiaggia dal bagno 1 al 63. Un viaggio indietro nel tempo, quello creato dagli artisti della sabbia, che riporta alla Betlemme di Giudea di duemila anni fa. Un'opera che raffigura la Natività, i Re Magi e le scene di vita quotidiana, tutto realizzato con la sola sabbia e l'acqua del mare. E per i più piccoli, una sorpresa speciale: un presepe tutto dedicato a loro, con i personaggi dei loro fumetti preferiti. In concomitanza con l’inaugurazione del presepe, sabato 30 novembre, sempre in piazzale Boscovich, ha preso il via anche in grande Villaggio di Natale Ice Village che comprende il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio tutto al coperto con i suoi 600 metri quadrati per fare le evoluzioni sul ghiaccio che quest’anno sarà dotata di una struttura per permettere di ‘pattinare’ anche alle persone in carrozzina. Orario: da lunedì a venerdì 14.30 – 18.30 / sabato e festivi 9.30 – 18.30. Visite guidate alla mattina su prenotazione per gruppi o scuole (gratuito per scuole materne, infanzia ed elementari). Ingresso: 3 €. Ridotto 2 €. Gratuito: bambini sotto cm 120 e persone con disabilità. Info: 331 522 4196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

