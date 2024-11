La magia del Natale si accende sul mare d'inverno: sabato 30 novembre inaugura il presepe di sabbia che si annuncia il più grande di sempre

Prenderà forma da sabato 30 novembre il grande presepe di sabbia scolpito davanti al mare d’inverno. L’Amministrazione comunale ha aggiudicato alla ditta By Zulù events – unico soggetto ad aver presentato la domanda - il bando per la realizzazione del “presepe artistico di sabbia”: una tradizione che da 16 anni arricchisce la programmazione delle iniziative del periodo natalizio e di fine anno e attira migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia contribuendo a fare di Rimini una delle mete più richieste per trascorrere le festività. L’avviso pubblico prevede la realizzazione, ad opera di un soggetto che ha comprovata esperienza nella realizzazione di presepi artistici di sabbia da almeno tre anni, di un presepe di sabbia aperto ai visitatori tutti i giorni a partire dal 30 novembre e fino al 12 gennaio. L’edizione 2024-25 del Presepe artistico di sabbia si annuncia come la più grande e più imponente di sempre, occuperà una superficie minima di 450 metri quadrati sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich, all’interno di una tensostruttura coperta e dovrà essere composto da almeno 15 gruppi scultorei composti da sculture di dimensione variabile fra 1.5 metri e fino a oltre 4 m di altezza che andranno ad integrarsi all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Saranno sei gli scultori della sabbia, provenienti da diversi paesi d’Europa, che modelleranno la sabbia con l’acqua per creare le opere giganti che andranno a comporre la Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e personaggi che daranno vita a scenografici gruppi scultorei. Un lavoro che si potrà vedere in anteprima già sabato 23 e domenica 24 novembre in ‘presa diretta’ nei giorni di completamento delle sculture, con gli artisti della sabbia all’opera che mostreranno lo spettacolo unico della “magia della sabbia" che prende forma. Una proposta in pieno stile natalizio molto attesa da riminesi e visitatori e che torna sulla spiaggia di Marina Centro. In concomitanza con l’inaugurazione del presepe, sabato 30 novembre, sempre in piazzale Boscovich, prenderanno il via anche in grande Villaggio di Natale Ice Village che comprende il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio tutto al coperto con i suoi 600 metri quadrati per fare le evoluzioni sul ghiaccio.